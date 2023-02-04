Машины выбрасывает из колеи на нечищеных улицах — можно ли засудить дорожников (показываем два примера)

Мощные снегопады в Новосибирске прошли и закончились, но их последствия водители еще долго будут ощущать на себе. Касается это прежде всего узких районных дорог, где чистку не делали и в результате получились опасные заносы и колеи. Посмотрим сегодня два эпизода и узнаем, кто виноват.
Двухполосный проезд на Родниках возле ЖК «Онега», белый Volkswagen Passat совершал какой-то маневр и после того, как вернулся в свою полосу, столкнулся со встречным Volkswagen Polo. Автомобиль буквально стянуло на встречку со снежных валов колеи.
Далее — эпизод на улице Перевозчикова, где состояние проезжей части аналогичное. Вероятно, светлая Toyota Spacio пошла на обгон и при попытке вернуться в свою полосу ударила темный Subaru Forester, чудом не задев хэтчбек Mazda Demio, который двигался навстречу. Так они и встали втроем на снежных валах.
— Ошибка везде одна и та же: несоблюдение скоростного режима на такой дороге, несоблюдение бокового интервала. На такой дороге нужно рулем не крутить, а ехать медленно, уверенно. И если вторая машина навстречу проезжает, быть очень внимательным и аккуратным, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
По второму эпизоду вина вроде очевидна: водитель Toyota Spacio менял траекторию. Непонятно только, почему Subaru Forester не сбавил скорость и не пустил его. А по первому эпизоду ситуация может быть интересней.
— Приедут сотрудники ГИБДД, замерят ширину проезжей части, которая есть по факту. Кто из водителей оказался на встречной полосе, тот и виноват. Неважно, где колея, важно, где та самая серединка. И вполне может быть, что этот белый автомобиль еще окажется и правым, — отмечает эксперт.
Понятно, что в любом случае сопутствующим фактором опасных ситуаций было состояние проезжей части, и теоретически часть вины можно перенести на дорожные службы.
— Можно, конечно, главное, чтобы сотрудники ГИБДД, когда приезжают на такие места, где снег и колейность, фиксировали всё это. Тогда можно в порядке гражданского судопроизводства подать иск на дорожников, которые не убрали этот снег, — поясняет Вячеслав Ашурков.
Но чтобы не мотаться потом по судам, лучше аккуратней ездить по таким колеям, держать низкую скорость, быть готовым к любой ситуации. И уж конечно не обгонять в колее по снежным валам.
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