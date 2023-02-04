Машины выбрасывает из колеи на нечищеных улицах — можно ли засудить дорожников (показываем два примера)

Мощные снегопады в Новосибирске прошли и закончились, но их последствия водители еще долго будут ощущать на себе. Касается это прежде всего узких районных дорог, где чистку не делали и в результате получились опасные заносы и колеи. Посмотрим сегодня два эпизода и узнаем, кто виноват.