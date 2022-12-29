Секреты мастерства. Как быстро выехать из центра Новосибирска при 8–10-балльных пробках — маршруты от НГС

В последние предновогодние дни обстановка на дорогах Новосибирска становится всё хуже. Центральная часть города в часы пик практически вся бордовая — пробки достигают 10 баллов. Это и Красный проспект, и другие крупные магистрали, и мелкие улочки — когда вечером смотришь на такое, думаешь, как бы поскорее вырваться из этого ада. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил подсказать коллегам по рулю некоторые нестандартные и малоизвестные способы быстро покинуть центр и взять курс на свой район.
Почему именно вырваться из центра? Потому что здесь работает значительная часть горожан, и быстро покинуть пределы Центрального округа — уже половина успеха. Надо доехать еще до своего района, но это уже другая история.
Итак, что же делать, когда на навигаторе вот такая картинка? Сначала мы выделим основные районы центра, где вы находитесь, и основные направления, куда вам надо ехать. Условно это Тихий центр, зона Оперного театра, район здания правительства НСО, Центральный парк. А направления, соответственно, Север, Юг, Запад, Восток.
Тихий центр — Север
Относительно терпимое направление по сравнению с южным. Вы можете воспользоваться ул. Владимировской вместо забитых машинами Красного проспекта, пр. Димитрова и ул. Нарымской. Чтобы попасть на Владимировскую, вам нужно попасть на проезд Виктора Ващука, съехать на пр. Димитрова и попасть в тоннель под ж/д путями.
Если тут тоже пробки, вы можете проехать по ул. Дмитрия Шамшурина до старинного тоннеля 1913 года постройки и далее выехать на Владимировскую по Тоннельному спуску. До мясокомбината эта улица обычно свободна, но далее по ул. Дуси Ковальчук в сторону пл. Калинина обычно пробки, поэтому стоит повернуть налево на Сухарную, затем направо на Тимирязева в сторону Жуковского и далее по улицам частного сектора, например по ул. Профинтерна. И вот мы хотя бы выехали из Центрального округа.
Если же вы, к примеру, базируетесь у Оперного и вам надо на Север, нужно побыстрее перебраться в Тихий центр, например, по Серебренниковской, далее по Октябрьской или Свердлова — обычно эти улочки не столь загружены в сторону проезда Виктора Ващука.
Центральный парк — Север, Восток
Если базируетесь в районе Центрального парка, логичнее будет вырваться на Ипподромскую. Это можно сделать по маршруту ул. Ядринцевская — Потанинский переулок — ул. Ольги Жилиной — ул. Фрунзе и далее на магистраль (если вам на Север) или в сторону пр. Дзержинского или ул. Кошурникова (если вам на Восток). Потанинский переулок — это такая круглая загогулина с крутым подъемом вверх; учтите: легковые авто с передним приводом могут забуксовать.
На Ипподромской придется постоять в заторе перед ул. Кропоткина, но он не такой страшный. Рекомендуем двигаться здесь в левом ряду, он идет быстрее.
Правительство НСО — Юг
Да, чтобы уехать на Юг, придется в любом случае помучиться на Большевистской (или на ул. Кирова, других путей нет). Но до Большевички еще надо добраться, преодолев заторы на подъезде к развязке пл. Будагова. Можно двигаться по Серебренниковской, далее по ул. Кривощековской на Ипподромскую магистраль. Или Серебренниковская — Мостовая — разворот на Красном проспекте. Маршрут зависит от того, где пробка больше — на проспекте или на магистрали.
При базировании в Тихом центре надо перебраться к правительству — лучше это делать по ул. Свердлова. Но постоять на пл. Будагова всё равно придется.
Тихий центр — Запад
Запад — это Левобережье, туда только один путь — по мостам, например Димитровскому, на который выехать зачастую легче. Подбираемся к нему с ул. Фабричной, а на нее можно попасть по ул. Спартака с узеньким мостиком через железную дорогу. Пробку на Советской можно объехать по ул. Свердлова и Красному проспекту.
Если едете от правительства НСО, еще проще — по ул. Свердлова, на Красный проспект, на ул. Спартака.
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