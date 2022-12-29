Секреты мастерства. Как быстро выехать из центра Новосибирска при 8–10-балльных пробках — маршруты от НГС

Итак, что же делать, когда на навигаторе вот такая картинка? Сначала мы выделим основные районы центра, где вы находитесь, и основные направления, куда вам надо ехать. Условно это Тихий центр, зона Оперного театра, район здания правительства НСО, Центральный парк. А направления, соответственно, Север, Юг, Запад, Восток.



Тихий центр — Север

Относительно терпимое направление по сравнению с южным. Вы можете воспользоваться ул. Владимировской вместо забитых машинами Красного проспекта, пр. Димитрова и ул. Нарымской. Чтобы попасть на Владимировскую, вам нужно попасть на проезд Виктора Ващука, съехать на пр. Димитрова и попасть в тоннель под ж/д путями.

