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Обзор

Дело водителя Audi Q7, задавившего насмерть 5-летнего мальчика на самокате. Суд не смог найти его вины — узнаем почему

Автотехническая экспертиза показала, что водитель не имел физической возможности обнаружить опасность и затормозить

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Положение авто после ДТП

Положение авто после ДТП

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Советский районный суд Новосибирска на первом рассмотрении дела не смог установить вины водителя Audi Q7 Дмитрия Кожемякина, под колесами которого прошлым летом погиб 5-летний мальчик на самокате. Автотехническая экспертиза, назначенная судом, показала, что водитель не имел физической возможности обнаружить опасность и затормозить, однако оправдательный приговор суд тоже не смог вынести — дело отправлено на новое рассмотрение по причине противоречий в обвинительном заключении. Что происходит с этим громким разбирательством — подробнее у Дмитрия Косенко.

8 июля 2021 года в Академгородке водитель Audi Q7 поворачивал направо с Морского проспекта на улицу Терешковой. В этот момент на переходе находилась девочка с велосипедом, которую водитель пропустил и начал движение дальше. Но тут же под колеса автомобиля на высокой скорости выкатился 5-летний мальчик на самокате, который ехал на отдалении порядка 14 метров от своей матери — мы исследовали видеозаписи ДТП и подробно писали о цепи роковых обстоятельств в этой ситуации.

В обвинительном заключении Следственного комитета было указано, что водитель нарушил ряд пунктов ПДД, «проявил преступную небрежность, не предвидел опасных последствий, не убедился в отсутствии пешехода». Однако автотехническая экспертиза показала, что в той ситуации водитель не мог ни заметить выкатившегося мальчика, ни затормозить.

— Экспертизой подтвержден факт полной остановки автомобиля перед пешеходным переходом для пропуска пешехода — девочки с велосипедом. Также установлено, что в момент начала движения автомобиля пешеход — мальчик на самокате — находился на значительном расстоянии от края проезжей части, что исключает вменение моему подзащитному вины за несоблюдение п. п. 13.1 и 14.3 ПДД РФ. Вина за несоблюдение п. 10.1 ПДД РФ фактически была опровергнута еще на стадии следствия — мой подзащитный не имел возможности своевременно остановиться: экспертиза подтвердила, что время реакции водителя (0,6 секунды) заведомо больше времени между моментом возникновения опасности и моментом столкновения (оно составило 0,47 секунды). Это ключевой момент дела: если бы пешеход двигался в темпе спокойного или медленного шага (в среднем 3,6 км/ч) или его переводил бы за руку взрослый — мой подзащитный имел бы техническую возможность предотвратить столкновение. Экспертиза подтвердила, что пешеход двигался со скоростью 12 км/ч и технической возможности избежать столкновения не было, — объясняет адвокат водителя Владимир Валовой.

Мы подробно разбирали результаты этой экспертизы в нашем прошлом материале, вот ключевые пункты из него:

  • скорость автомобиля в момент ДТП составляла 7,2 км/ч, скорость ребенка на самокате — 12 км/ч;
  • с момента возникновения опасности для водителя прошло 0,47 секунды, а остановочное время Audi в этих условиях 1,2 секунды, что больше, чем время с момента появления опасности;
  • минимальное время реакции водителя на опасность — 0,6 секунды, таким образом, он не имел ни технической возможности остановиться, ни вообще среагировать на опасность.

В итоге сторона защиты заявила в суде, что в обвинительном заключении следователя содержатся противоречия и неточности, из-за чего судья приняла решение, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК. В частности, как гласит решение суда, «не указано, в связи с чем следствие пришло к выводу, что Кожемякин Д. П. при управлении автомобилем имел реальную возможность обнаружить потерпевшего, подъезжавшего на самокате к пешеходному переходу, и принять своевременные меры к остановке своего транспортного средства».

Фрагмент решения суда о нарушениях следствия

Фрагмент решения суда о нарушениях следствия

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В общем, Советский суд будет по новой рассматривать это дело, опять исследовать все доказательства. По мнению независимых экспертов, смертельный исход ДТП стал следствием целого ряда роковых обстоятельств.

— Сложно сказать, кто тут в чем виноват. По моему мнению, водитель «Ауди» сделал все, чтобы безопасно проехать пешеходный переход. Поэтому его вины я здесь не вижу — стечение обстоятельств, карма. Я, конечно, много вопросов задаю родителям мальчишки, которого должны были держать за руки, аккуратно переводить через дорогу, страховать его, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Что касается самого водителя, то суть дела он не комментирует, говорит только, что вины не признает и надеется на оправдание.

— Прошел год с момента происшествия. Он выдался очень напряженным, потому что доказывать свою невиновность оказалось совсем непросто. И это несмотря на отсутствие в деле доказательств вины. Но я верю, что итоговое решение будет справедливым, — вот что сказал Дмитрий Кожемякин.

Все подробности и анализ видеозаписи ДТП читайте тут.

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