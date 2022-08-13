Дело водителя Audi Q7, задавившего насмерть 5-летнего мальчика на самокате. Суд не смог найти его вины — узнаем почему

8 июля 2021 года в Академгородке водитель Audi Q7 поворачивал направо с Морского проспекта на улицу Терешковой. В этот момент на переходе находилась девочка с велосипедом, которую водитель пропустил и начал движение дальше. Но тут же под колеса автомобиля на высокой скорости выкатился 5-летний мальчик на самокате, который ехал на отдалении порядка 14 метров от своей матери — мы исследовали видеозаписи ДТП и подробно писали о цепи роковых обстоятельств в этой ситуации.

В обвинительном заключении Следственного комитета было указано, что водитель нарушил ряд пунктов ПДД, «проявил преступную небрежность, не предвидел опасных последствий, не убедился в отсутствии пешехода». Однако автотехническая экспертиза показала, что в той ситуации водитель не мог ни заметить выкатившегося мальчика, ни затормозить.