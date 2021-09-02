Хрупкая девушка купила огромный пикап «Тойота Тундра». Она гоняет по всей стране и говорит с дальнобоями по рации

— Такой автомобиль сначала захотел мой папа, мы съездили во Владивосток, пригнали машину. Я ездила на седане в тот момент и поняла, что нужна «Тундра». Продала седан и купила «Тундру», сначала была короткая двухдверная, потом родила ребенка и купила машину побольше. У мужа был «Додж-Рэм», он тоже его продал и купил «Тундру», вся семья ездит на «Тундрах».