Хрупкая девушка купила огромный пикап «Тойота Тундра». Она гоняет по всей стране и говорит с дальнобоями по рации

Продолжаем рассказывать на НГС об автомобилях наших читателей, больших и маленьких. Сегодня у нас просто гигантский пикап Toyota Tundra, за рулем которого ездит хрупкая сибирячка Мария Наумова. Зачем ей такой автомобиль, сложно ли ездить на нем по городу, какие расходы на обслуживание и бензин — подробнее в нашем материале.
Это пикап Toyota Tundra 2007 года выпуска с американского рынка, на нем установлен
— Такой автомобиль сначала захотел мой папа, мы съездили во Владивосток, пригнали машину. Я ездила на седане в тот момент и поняла, что нужна «Тундра». Продала седан и купила «Тундру», сначала была короткая двухдверная, потом родила ребенка и купила машину побольше. У мужа был «Додж-Рэм», он тоже его продал и купил «Тундру», вся семья ездит на «Тундрах».
После покупки машину подвергли различным улучшениям, чинить за все эти годы ничего не приходилось — просто за автомобилем тщательно следили.
— Покрыли машину шершавым покрытием, которое не царапается. Едешь среди леса, машина не поцарапается никогда, это защитное покрытие прослужит всю жизнь, можно там какие-то косяки убрать, закрасить.
— Колеса заменили, багажник поставили наверх, потому что бывает даже наверху перевозим вещи. Поставили дополнительный свет на дальние расстояния, он тоже удобен.
Мария с семьей много путешествует, поэтому и нужен был надежный, мощный, просторный автомобиль, в кузов которого можно загрузить кучу вещей.
— Удобно перевозить коляску. Дача — тоже перевозки, ты не тратишь деньги на наемный автомобиль. Мы очень много ездим в путешествия, ездим дикарями с палатками летом. Зимой это лыжи, сноуборд: в багажник всё закинул и не боишься, что багажник поцарапается, как у того же «Крузака». Очень удобно на дальние расстояния.
— Последняя поездка была в Тюмень, у нас есть «Тундра-клуб», и ежегодно проходят встречи, общаемся, дружим. Недавно была в Томске, до этого в Красноярске. На Алтай часто ездим, в Шерегеш стараемся на выходные смотаться, покататься. Екатеринбург, Иркутск, во Владивостоке в этом году были.
— Также рация установлена, по трассе когда на дальняк куда-то едешь, в машине должно быть всё. Удобно разговаривать с дальнобойщиками, можно ли обогнать, что впереди происходит.
— Автомобиль высокий, удобный, проходимый — хоть зимой, хоть летом. Летом не чувствуешь ям, зимой можно припарковаться хоть где, потому что дороги у нас нечищенные.
Длина «Тундры» — 5809 мм, ширина — 2029 мм. Не каждый водитель сможет справиться с
— Многие спрашивают: как ты водишь? В вождении очень простой автомобиль, прекрасно вожу, нужно привыкнуть просто к габаритам. Паркуюсь задом, как правило, лучше, чем муж. Понятно, что ты уже зрительно видишь, войдешь ты в парковочное место или нет. Проблем особых не возникает.
Езжу с прицепом на выходных, в багажник ставим квадроцикл, на прицеп пристегиваем второй. Камер никаких нет, это просто техника вождения, что могу ездить без проблем.
Все говорят: он, наверное, ест много. По городу 20–22 литра максимум, и то с пробками, летом. Зимой, понятно, прогрев, там больше уходит. По трассе от 13 до 15 литров в зависимости от стиля вождения.
Велики ли расходы на содержание такого пикапа? Вот примеры: оригинальный масляный фильтр — 800 рублей, воздушный — 1300 рублей, салонный — 700 рублей. Стойки KYB —
— В салоне всё родное, просто следим, своевременно ухаживаем за автомобилем. Замена масла, расходники, стойки. Если вовремя всё чинить, то ничего не будет ломаться — ничего в машине не ломалось!
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