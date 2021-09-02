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Хрупкая девушка купила огромный пикап «Тойота Тундра». Она гоняет по всей стране и говорит с дальнобоями по рации

Рассказ о пикапе Toyota Tundra 2007 года выпуска, на котором много путешествуют

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Мария ездит на этом пикапе 6 лет

Мария ездит на этом пикапе 6 лет

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Продолжаем рассказывать на НГС об автомобилях наших читателей, больших и маленьких. Сегодня у нас просто гигантский пикап Toyota Tundra, за рулем которого ездит хрупкая сибирячка Мария Наумова. Зачем ей такой автомобиль, сложно ли ездить на нем по городу, какие расходы на обслуживание и бензин — подробнее в нашем материале.

Автомобиль выпущен для рынка США

Автомобиль выпущен для рынка США

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Это пикап Toyota Tundra 2007 года выпуска с американского рынка, на нем установлен 5,7-литровый атмосферный V8, который развивает 381 силу и 543 Н*м крутящего момента. Привод, разумеется, постоянный полный, коробка гидроавтомат. На этом автомобиле Мария ездит с 2015 года.

На пикап девушка пересела с легковушки

На пикап девушка пересела с легковушки

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— Такой автомобиль сначала захотел мой папа, мы съездили во Владивосток, пригнали машину. Я ездила на седане в тот момент и поняла, что нужна «Тундра». Продала седан и купила «Тундру», сначала была короткая двухдверная, потом родила ребенка и купила машину побольше. У мужа был «Додж-Рэм», он тоже его продал и купил «Тундру», вся семья ездит на «Тундрах».

Автомобиль находится в отличном состоянии

Автомобиль находится в отличном состоянии

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После покупки машину подвергли различным улучшениям, чинить за все эти годы ничего не приходилось — просто за автомобилем тщательно следили.

На кузове — защитное покрытие

На кузове — защитное покрытие

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— Покрыли машину шершавым покрытием, которое не царапается. Едешь среди леса, машина не поцарапается никогда, это защитное покрытие прослужит всю жизнь, можно там какие-то косяки убрать, закрасить.

Установлен дополнительный свет на багажник

Установлен дополнительный свет на багажник

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— Колеса заменили, багажник поставили наверх, потому что бывает даже наверху перевозим вещи. Поставили дополнительный свет на дальние расстояния, он тоже удобен.

Кузов закрывается специальной шторкой

Кузов закрывается специальной шторкой

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Мария с семьей много путешествует, поэтому и нужен был надежный, мощный, просторный автомобиль, в кузов которого можно загрузить кучу вещей.

Можно возить снегоходы и квадроциклы

Можно возить снегоходы и квадроциклы

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— Удобно перевозить коляску. Дача — тоже перевозки, ты не тратишь деньги на наемный автомобиль. Мы очень много ездим в путешествия, ездим дикарями с палатками летом. Зимой это лыжи, сноуборд: в багажник всё закинул и не боишься, что багажник поцарапается, как у того же «Крузака». Очень удобно на дальние расстояния.

Поездки — от Урала до Дальнего Востока

Поездки — от Урала до Дальнего Востока

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— Последняя поездка была в Тюмень, у нас есть «Тундра-клуб», и ежегодно проходят встречи, общаемся, дружим. Недавно была в Томске, до этого в Красноярске. На Алтай часто ездим, в Шерегеш стараемся на выходные смотаться, покататься. Екатеринбург, Иркутск, во Владивостоке в этом году были.

В машине есть рация для связи с дальнобоями

В машине есть рация для связи с дальнобоями

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— Также рация установлена, по трассе когда на дальняк куда-то едешь, в машине должно быть всё. Удобно разговаривать с дальнобойщиками, можно ли обогнать, что впереди происходит.

Машина нравится за удобство

Машина нравится за удобство

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— Автомобиль высокий, удобный, проходимый — хоть зимой, хоть летом. Летом не чувствуешь ям, зимой можно припарковаться хоть где, потому что дороги у нас нечищенные.

Длина достигает почти 6 метров

Длина достигает почти 6 метров

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Длина «Тундры» — 5809 мм, ширина — 2029 мм. Не каждый водитель сможет справиться с 6-метровым исполином на тесных городских улицах. Но у Марии получается.

Мария ездит без проблем

Мария ездит без проблем

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— Многие спрашивают: как ты водишь? В вождении очень простой автомобиль, прекрасно вожу, нужно привыкнуть просто к габаритам. Паркуюсь задом, как правило, лучше, чем муж. Понятно, что ты уже зрительно видишь, войдешь ты в парковочное место или нет. Проблем особых не возникает.

Мария может даже буксировать прицеп

Мария может даже буксировать прицеп

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Езжу с прицепом на выходных, в багажник ставим квадроцикл, на прицеп пристегиваем второй. Камер никаких нет, это просто техника вождения, что могу ездить без проблем.

Расход в городе — до 22 литров

Расход в городе — до 22 литров

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Все говорят: он, наверное, ест много. По городу 20–22 литра максимум, и то с пробками, летом. Зимой, понятно, прогрев, там больше уходит. По трассе от 13 до 15 литров в зависимости от стиля вождения.

Цены на расходники не слишком велики

Цены на расходники не слишком велики

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Велики ли расходы на содержание такого пикапа? Вот примеры: оригинальный масляный фильтр — 800 рублей, воздушный — 1300 рублей, салонный — 700 рублей. Стойки KYB — 12 000 рублей за пару передние, 10 000 рублей за пару задние.

Мария тщательно следит за автомобилем

Мария тщательно следит за автомобилем

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— В салоне всё родное, просто следим, своевременно ухаживаем за автомобилем. Замена масла, расходники, стойки. Если вовремя всё чинить, то ничего не будет ломаться — ничего в машине не ломалось!

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