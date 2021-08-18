Аномальные цены: стоимость газа в Новосибирске подскочила на 5 рублей за неделю. Что происходит

Газ в Новосибирске подорожал на 5 рублей за неделю
В Новосибирске снова резко выросли цены на газовых автозаправочных станциях. В марте цена за литр газа дошла до 30 рублей 90 копеек. Тогда эксперты объяснили это ростом цен на бирже. После этого цены на газ нормализовались. Но с конца июля ситуация на рынке газового моторного топлива резко поменялась — ценники начали драматично увеличиваться. К середине августа цена голубого топлива достигла исторических отметок в 35 рублей 50 копеек. Что будет дальше и когда заправляться газом вновь станет выгодно — узнавала журналист НГС Алина Каур.
Автомобилисты, которые модернизировали свои машины и установили газобаллонное оборудование, недовольны, ведь они пытались сэкономить. А ситуация обернулась иначе.
В середине прошлой недели, по данным на 10 августа, газовое топливо на разных заправках стоило от 29 рублей до 30 рублей 40 копеек.
Сейчас цена голубого топлива выросла до 34 рублей 90 копеек за литр и догоняет бензин (
«Рынок находится в подвешенном состоянии»
Житель Новосибирска Павел Такаев заметил, что этим летом цены на пропан-бутан неоправданно высокие.
— Обычным потребителям сейчас кажется, что газ просто дороговат. Но те, кто в газовой области работает профессионально, понимают: всё на грани коллапса. Прошлым летом газ стоил 13–14 рублей за литр. Ведь летом цена понижается за счет падения транспортных расходов. Если зимой всё перевозится фурами, летом к нам везут газ по реке Томь. За счет этого падают расходы на логистику и уменьшается конечная стоимость топлива. У нас же наоборот — цена опять подскочила, — негодует мужчина.
По его наблюдениям, цены на газовое топливо подняли ровно на рубль одновременно на всех АГЗС. Спустя неделю цены вновь выросли.
— Пропан-бутан — это коммерческий газ. Он дешевле, чем метан. Люди, которые занимаются перевозкой продуктов, лекарств и пассажиров, практически все ездят на пропан-бутане. Соответственно, при росте цен больше чем на 80% по сравнению с прошлым годом люди находятся в недоумении. Рынок находится в подвешенном состоянии, закрываются станция за станцией, установок новых нет. Если сейчас они все перейдут на бензин, то абсолютно все потребительские сферы подрастут многократно, — считает Павел Такаев.
В конце июля мужчина обратился в прокуратуру с просьбой проверить, почему повышаются цены на газовое топливо. Тогда цена за литр газа составляла около 25–27 рублей за литр. Но с того времени голубое топливо подорожало еще.
Рост цен на бирже
Мы попросили прокомментировать повышение цен компании, которые занимаются розничной продажей пропан-бутана. ООО «СибГаз» и ООО «СибАвтоГаз» не ответили на письменный запрос.
Коммерческий директор сети заправок «ГазОйл» Виктор Тельцов рассказал журналисту НГС, что компания вынуждена поднять цены, и повышение может продолжиться.
— Единственная причина подорожания — рост цен на бирже. В 2019 году цена на бирже на этот продукт составляла 12,9 тысячи рублей за тонну. В 2020 году — 21,5 тысячи за тонну. А вчера, 16 августа, она составила 48,1 тысячи за тонну СУГ. В ближайшее время ожидается продолжение роста биржевых цен. С учетом транспортировки биржевая цена в Новосибирске в переводе на литр составляет более 31 рубля, по данным на 16 августа, и это без учета производственных затрат. Чтобы не нести убытки, мы вынуждены пересматривать розничные цены 2 раза в неделю, — объясняет Виктор Тельцов.
Резкий рост на бирже, по словам Виктора Тельцова, отмечается с 20-х чисел июня. С чем связан рост на бирже, ему неизвестно.
В июле стоимость пропан-бутана составляла 25 рублей 50 копеек. Сейчас розничная цена голубого топлива — 34 рубля 90 копеек. Прошлым летом цена на СУГ составляла 24 рубля 10 копеек.
Как объясняет собеседник, особенно острой ситуация стала 5 августа, когда на Сургутском комбинате — крупнейшем поставщике СУГ — произошел крупный пожар. После этого на рынке возник острый дефицит сырья и цены на СУГ начали расти стремительными темпами.
Пожар на газохимическом комплексе «Газпрома», расположенном в нескольких километрах от Нового Уренгоя, начался в ночь на 5 августа, полностью справиться с огнем удалось только к утру следующего дня. Это крупнейшее предприятие по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера, оно является частью Уренгойского газодобывающего комплекса.
— Колебания, которые происходят в рознице, связаны только с увеличением стоимости входящего ресурса. Цена на бирже выросла, входящий ресурс подорожал. Мы вынуждены сразу отражать это на розничной цене, потому что доходность минимальна и не позволяет сглаживать столь резкий рост цен, — отмечает Виктор Тельцов.
Таким образом, считает собеседник, цена за литр газа в Новосибирске может достигнуть отметки в 38 рублей.
— Такое произойдет, если не остановится рост на бирже. Мы рассчитываем, что государство включится в этот вопрос и введет какое-то регулирование. Потому что в текущей ситуации отрасль просто может погибнуть, потому что такая цена на газ неоправданно высокая. Не должно быть такого, чтобы цена на газ из года в год росла на бирже больше чем на 100%, — отмечает коммерческий директор «ГазОйл».
«Идет целенаправленный разгон цен»
Повышение цен на пропан наблюдается по всей стране. Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, цены «растут колоссальными темпами». Но причину подорожания СУГ называет другую.
— Производителям выгодно отправлять на экспорт дополнительные объемы. Также растут цены и на другие энергоносители. В отличие от бензина, где цены регулируются понятийно — есть договоренность с крупнейшими нефтяными компаниями и обязательства продавать через биржу, и метана, где есть жесткое регулирование цен на газомоторное топливо, на рынке СУГов мы не видим какого-либо государственного регулирования. И производители вольны ставить абсолютно любые цены, которые кажутся им правильными и разумными. Сейчас идет определенная биржевая игра на повышение цен. И мы всё это видим. Идет целенаправленный разгон цен, — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Цены с начала мая выросли почти в 1,5 раза.
— При этом цена на газ в баллонах для населения регулируется антимонопольной службой, и здесь производители не могут разгуляться. А вот на рынке для автовладельцев они извлекают максимум прибыли. В России немного производителей СУГов, поэтому всё это происходит достаточно легко. Плюс подспорьем является биржа. Достаточно небольшим объемом торгов можно цену достаточно небольшими инвестициями резко поднимать и на основании этой биржевой цены завышать стоимость контрактов для всех остальных отраслей промышленности, — считает Антон Шапарин.
Эксперт думает, что взрыв на газохимическом комплексе «Газпрома» не сказался на подорожании СУГ.
— Он не оказал особо никакой роли. Потому что уже через 5 дней всё было восстановлено. Цены росли и до взрыва. Это было использовано биржевыми спекулянтами как дополнительный фактор, но взрыв не оказал влияния на реальные объемы на рынке. К сожалению, на рынке объемов зачастую недостаточно самого топлива. Потому что часто производителям выгоднее отправить всё на экспорт, — считает он.
Как остановить рост цен на СУГ
— Во-первых, нам необходимо ввести экспортную пошлину на СУГи. При экспорте будет платиться пошлина, соответственно, это снизит цены на внутреннем рынке прямо пропорционально размеру пошлины. Во-вторых, нам точно нужно отменить и перенести введение акцизов на СУГи. Потому что после введения акциза мы увидим рост цены еще на 3,5 рубля. Третье, нам необходимо прекратить биржевые спекуляции и отсечь от торгов трейдеров, как это сейчас происходит, — объясняет Антон Шапарин.
Помимо этого эксперт считает важным, чтобы государство вступило в переговорный процесс с производителями газового топлива и бензина.
— Если по бензину есть консенсус о том, какие лимиты не переходятся, то по СУГам такого консенсуса нет, то есть государство никак не регулирует. Последнее, оно же главное: нужно приравнять СУГи как моторное топливо к обычному баллонному газу, тарифы на который регулируются антимонопольной службой. Потому что это точно такой же газ для населения, это в любом случае социальный газ. И его необходимо в любом случае регулировать так же, как и газ для дачников, — считает собеседник.
По словам Антона Шапарина, нормальная цена на СУГи — это 0,5 от цены бензина. Газ должен снизиться от цены бензина АИ-92.
— Если сейчас АИ-92 стоит 45 рублей, соответственно, нормальная цена пропана — 22 рубля. К этой планке нам нужно стремиться, — говорит он.
От повышения цен на пропан, конечно, в первую очередь пострадают автомобилисты, но это может потянуть за собой и другие проблемы.
— Если же ничего не изменится, то газ продолжит дорожать и 2,5 миллиона автовладельцев, которые его используют, столкнутся с резким ростом затрат на топливо. Это прежде всего те, кто, во-первых, ездит много, они переоборудовались на газ. Во-вторых, это весь коммерческий транспорт: такси, малый коммерческий транспорт и автобусы. Поэтому мы увидим очень серьезный рост издержек в этих сегментах, а значит, и рост цен на такси, рост цен на прилавках, потому что будет дорожать доставка. К сожалению, это сейчас вне фокуса российского правительства. Мы планируем на следующей неделе направить целый ряд обращений в органы государственной власти с предложениями по снижению цен на СУГи. Посмотрим, как они отреагируют, — рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Проверка на сговор
Как рассказал житель Новосибирска Павел Такаев, ранее ООО «Газойл» и ООО «Сибгаз» были неоднократно оштрафованы прокуратурой за монопольный сговор.
Например, в декабре 2011 года Новосибирское УФАС России установило факт согласованных действий ООО «ГазОйл», ООО «Сибгаз» и ООО «Пропан-Бутан».
— В период с 1 сентября по 10 ноября 2011 года общества, занимающиеся реализацией СУГ, установили идентичные розничные цены и поддерживали одинаковый уровень цен путем их изменения (повышения) практически единовременно. Новосибирское УФАС России признало ООО «ГазОйл», ООО «Сибгаз» и ООО «Пропан-Бутан» нарушившими часть 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», — сообщалось тогда на сайте Агентства нефтегазовой информации.
Журналист НГС направил запрос в новосибирское УФАС, чтобы узнать, проверяли ли они в этом году на предмет сговора производителей и продавцов топлива.
В конце июля аномально подскочили и цены на бензин. Мы изучили цены, скидки и причины непрекращающегося роста, а эксперты рассказали, чего ждать дальше.