Аномальные цены: стоимость газа в Новосибирске подскочила на 5 рублей за неделю. Что происходит

По его наблюдениям, цены на газовое топливо подняли ровно на рубль одновременно на всех АГЗС. Спустя неделю цены вновь выросли.

— Пропан-бутан — это коммерческий газ. Он дешевле, чем метан. Люди, которые занимаются перевозкой продуктов, лекарств и пассажиров, практически все ездят на пропан-бутане. Соответственно, при росте цен больше чем на 80% по сравнению с прошлым годом люди находятся в недоумении. Рынок находится в подвешенном состоянии, закрываются станция за станцией, установок новых нет. Если сейчас они все перейдут на бензин, то абсолютно все потребительские сферы подрастут многократно, — считает Павел Такаев.



В конце июля мужчина обратился в прокуратуру с просьбой проверить, почему повышаются цены на газовое топливо. Тогда цена за литр газа составляла около 25–27 рублей за литр. Но с того времени голубое топливо подорожало еще.