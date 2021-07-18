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В Новосибирске спасают последнюю советскую «скорую помощь». Смотрим, как устроена внутри «Волга» ГА3–2413

Этой машине исполнилось 30 лет — и, возможно, вы никогда не видели такую модель вживую

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Медицинский ГАЗ-2413, год выпуска — <nobr class="_">1991-й</nobr>. Видели когда-нибудь такую на дорогах Новосибирска?

Медицинский ГАЗ-2413, год выпуска — 1991-й. Видели когда-нибудь такую на дорогах Новосибирска?

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В Новосибирске спасают последнюю советскую «Волгу» ГА3–2413

Новосибирский музей эпохи СССР получил в экспозицию редкий автомобиль скорой помощи ГАЗ-2413, выпущенный в последний советский год — 1991-й. Таких универсалов почти не осталось, потому что после списания частники использовали их в качестве мини-грузовичков для перевозки всего, чего угодно — машины не жалели. Автомобиль пережил реставрацию, но нуждается в дополнительных работах и в доукомплектовании — этим займутся уже новосибирские специалисты. Подробнее об истории и особенностях легковой скорой — в материале Дмитрия Косенко. И не забывайте сообщать нам о своих интересных машинах, пишите на почту редакции news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).

Машина прошла реставрацию, перекрашивалась

Машина прошла реставрацию, перекрашивалась

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Новосибирская 30-летняя «Волга» ГАЗ-2413 во вполне хорошем состоянии — сверкает краской, бодро едет. Осталось доделать по мелочам, например установить молдинги и оригинальные элементы салона.

Необходимо восстановить декор и недостающие элементы

Необходимо восстановить декор и недостающие элементы

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— Он восстанавливался, так как такие автомобили после работы на скорой были некомплектные и находились в плохом состоянии. С этим автомобилем был проведен ряд работ, но качество оставляет желать лучшего. По каким-то элементам автомобиль некомплектный, нет медицинских атрибутов, молдингов, шильдика, противотуманок. Ряд элементов, которые были установлены, они от других выпусков «Волги», — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.

Скорая помощь на базе «Волги» выпускалась всегда

Скорая помощь на базе «Волги» выпускалась всегда

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Скорая помощь «Волга» выпускалась и на базе 21-й модели, а потом и на базе 24-й (и ее модификации 2410). Эта машина сделана в 1991 году, она еще советская.

За основу взят кузов универсал с дефорсированным двигателем

За основу взят кузов универсал с дефорсированным двигателем

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— На базе 24-й «Волги» с самого начала разработки были заложены автомобили с кузовом универсал, они пошли в серию немного позднее. Они были трех версий: обычные гражданские ГАЗ-2402, универсалы для службы в такси ГАЗ-2404 — они отличались полностью дерматиновым салоном и дефорсированным двигателем для работы на 76-м бензине. И также были автомобили скорой помощи ГАЗ-2403.

ГАЗ-2413 — последняя модель скорой на базе «Волги»

ГАЗ-2413 — последняя модель скорой на базе «Волги»

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— Во второй половине 80-х годов произошла модернизация семейства, на смену базовой модели ГАЗ-24 пришла модель ГАЗ-2410, соответственно, с 87-го года стали выпускаться ГАЗ-2413.

Перегородка отделяет водителя от медицинского отсека

Перегородка отделяет водителя от медицинского отсека

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— У них, как правило, двигатели также были дефорсированные, но главные отличия были в салоне. Была перегородка между передним и задним отсеками. Сиденья были немножко другой формы, с более тонкими спинками, чтобы водитель мог как-то там разместиться. Опять же это делалось для того, чтобы больше пространства в задней части кузова, чтобы была возможность установить носилки.

Отсек комплектовался носилками и медицинским чемоданчиком

Отсек комплектовался носилками и медицинским чемоданчиком

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— Там есть площадка для носилок и два сиденья для медработников, одно из которых откидывается, чтобы второй работник мог пройти в заднюю часть кузова.

Дополнительная печка для заднего отсека

Дополнительная печка для заднего отсека

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Левая задняя дверь на самом деле не глухая, она открывает доступ ко второй печке, которая обогревала задний отсек. Обогревалась даже площадка для носилок — там сделаны воздуховоды.

Всего в отсеке три фонаря освещения

Всего в отсеке три фонаря освещения

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— Немножко по-иному сделано освещение в салоне: есть фонарь на потолке у водителя, два стандартных фонаря в заднем отсеке и в самом задке располагается фонарь от «Москвича-408», который имеет отдельное включение. Сделано для того, чтобы обеспечить освещение и оказать помощь больному.

В машину ставили рацию для связи с диспетчером

В машину ставили рацию для связи с диспетчером

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— Комплектовались нередко спецсвязью, чтобы водитель мог ответить на вызов и получить указания, куда ехать к больному, либо так же связаться.

Объем двигателя — 2,5 литра, 4 цилиндра

Объем двигателя — 2,5 литра, 4 цилиндра

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— Модель двигателя здесь 402.1, мощность 90 л. с. Это дефорсированная на 10 л. с. версия 402-го двигателя. Это делали, чтобы двигатель работал на 76-м и 80-м бензине, чтобы была экономия. Едет автомобиль достаточно мягко, приятно, как и любая «Волга».

Такой фонарь светил постоянным светом

Такой фонарь светил постоянным светом

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— Фонарь на крыше использовался вместо проблескового маячка — когда ехали на вызов к больному, этот фонарь горел (но не мигал, как маячки).

Фонарь на правом крыле можно поворачивать с места пассажира

Фонарь на правом крыле можно поворачивать с места пассажира

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— Фонарь на правом переднем крыле называется фароискатель, предназначался он для того, чтобы находить номера домов. Если едут на вызов в темное время суток, врач на переднем пассажирском месте мог этот фонарь поворачивать и видеть, какой номер дома.

Передние места автомобиля

Передние места автомобиля

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— Такие машины в крупных городах не использовались именно как автомобили скорой помощи, служили больше для участковых врачей. Также работали в различных санаториях, на крупных заводах, где обязательно должны были быть автомобили скорой.

Сиденье откидывается для доступа в заднюю часть

Сиденье откидывается для доступа в заднюю часть

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— Либо ездили на вызовы, где что-то несерьезное было. Потому что оказывать больному помощь во время езды в этих автомобилях во время езды было крайне сложно, так как линия потолка низкая. Старались в крупных городах в качестве скорой использовать «рафики», микроавтобусы: места побольше, можно какую-то помощь оказать, оборудование разместить медицинское.

После списания на машинах возили тяжелые грузы

После списания на машинах возили тяжелые грузы

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— Эти автомобили после списания со скорой работали как «хозяюшки», возили медикаменты и т. д. После чего совсем списывались, их выкупали водители, ремонтники. В машинах удалялась перегородка, чтобы больше места для водителя, ставились обычные стекла. И использовали для перевозки грузов, поэтому до наших дней таких автомобилей в комплектном виде с перегородкой и площадкой для носилок дошло не так много.

Люди интересуются скорой помощью

Люди интересуются скорой помощью

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Сейчас машина уже выполняет свои функции музейного экспоната, вызывает особый интерес по сравнению с обычными старыми легковушками. В ближайшее время авто планируется довести окончательно до ума.

Предстоит доработать эту машину

Предстоит доработать эту машину

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— Привести в идеальное состояние, доукомплектовать недостающими элементами. А по борту, где идет красная полоса, должна быть надпись «скорая медицинская помощь».

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах: смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.

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