В Новосибирске спасают последнюю советскую «скорую помощь». Смотрим, как устроена внутри «Волга» ГА3–2413

В Новосибирске спасают последнюю советскую «Волгу» ГА3–2413
Новосибирский музей эпохи СССР получил в экспозицию редкий автомобиль скорой помощи
Новосибирская 30-летняя «Волга» ГАЗ-2413 во вполне хорошем состоянии — сверкает краской, бодро едет. Осталось доделать по мелочам, например установить молдинги и оригинальные элементы салона.
— Он восстанавливался, так как такие автомобили после работы на скорой были некомплектные и находились в плохом состоянии. С этим автомобилем был проведен ряд работ, но качество оставляет желать лучшего. По каким-то элементам автомобиль некомплектный, нет медицинских атрибутов, молдингов, шильдика, противотуманок. Ряд элементов, которые были установлены, они от других выпусков «Волги», — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.
Скорая помощь «Волга» выпускалась и на базе 21-й модели, а потом и на базе 24-й (и ее модификации 2410). Эта машина сделана в 1991 году, она еще советская.
— На базе 24-й «Волги» с самого начала разработки были заложены автомобили с кузовом универсал, они пошли в серию немного позднее. Они были трех версий: обычные гражданские
— Во второй половине 80-х годов произошла модернизация семейства, на смену базовой модели ГАЗ-24 пришла модель ГАЗ-2410, соответственно, с
— У них, как правило, двигатели также были дефорсированные, но главные отличия были в салоне. Была перегородка между передним и задним отсеками. Сиденья были немножко другой формы, с более тонкими спинками, чтобы водитель мог как-то там разместиться. Опять же это делалось для того, чтобы больше пространства в задней части кузова, чтобы была возможность установить носилки.
— Там есть площадка для носилок и два сиденья для медработников, одно из которых откидывается, чтобы второй работник мог пройти в заднюю часть кузова.
Левая задняя дверь на самом деле не глухая, она открывает доступ ко второй печке, которая обогревала задний отсек. Обогревалась даже площадка для носилок — там сделаны воздуховоды.
— Немножко по-иному сделано освещение в салоне: есть фонарь на потолке у водителя, два стандартных фонаря в заднем отсеке и в самом задке располагается фонарь от «Москвича-408», который имеет отдельное включение. Сделано для того, чтобы обеспечить освещение и оказать помощь больному.
— Комплектовались нередко спецсвязью, чтобы водитель мог ответить на вызов и получить указания, куда ехать к больному, либо так же связаться.
— Модель двигателя здесь 402.1, мощность 90 л. с. Это дефорсированная на 10 л. с. версия
— Фонарь на крыше использовался вместо проблескового маячка — когда ехали на вызов к больному, этот фонарь горел (но не мигал, как маячки).
— Фонарь на правом переднем крыле называется фароискатель, предназначался он для того, чтобы находить номера домов. Если едут на вызов в темное время суток, врач на переднем пассажирском месте мог этот фонарь поворачивать и видеть, какой номер дома.
— Такие машины в крупных городах не использовались именно как автомобили скорой помощи, служили больше для участковых врачей. Также работали в различных санаториях, на крупных заводах, где обязательно должны были быть автомобили скорой.
— Либо ездили на вызовы, где что-то несерьезное было. Потому что оказывать больному помощь во время езды в этих автомобилях во время езды было крайне сложно, так как линия потолка низкая. Старались в крупных городах в качестве скорой использовать «рафики», микроавтобусы: места побольше, можно какую-то помощь оказать, оборудование разместить медицинское.
— Эти автомобили после списания со скорой работали как «хозяюшки», возили медикаменты
Сейчас машина уже выполняет свои функции музейного экспоната, вызывает особый интерес по сравнению с обычными старыми легковушками. В ближайшее время авто планируется довести окончательно до ума.
— Привести в идеальное состояние, доукомплектовать недостающими элементами. А по борту, где идет красная полоса, должна быть надпись «скорая медицинская помощь».
А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах: смотрите на экземпляр 1970 года.
Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.
Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.