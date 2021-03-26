Первый джип СССР. В Новосибирске отыскали прародителя современных кроссоверов — посмотрите на редчайшую машину

— В 43-м году решили прекратить выпуск ГАЗ-64 и перейти на ГАЗ-67 , у которого колея была на 18 сантиметров шире. Это сделали, потому что на наших выяснилось, что он неустойчивый. Автомобиль мог перевернуться, лечь на бок. При узкой колее было очень трудно ехать за машинами, у которых была более широкая колея. За счет увеличения колеи ГАЗ стал проходить там же, где проходят грузовые машины.