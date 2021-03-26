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Первый джип СССР. В Новосибирске отыскали прародителя современных кроссоверов — посмотрите на редчайшую машину

ГАЗ-64 появился в 1941 году и стал первым советским внедорожником. Мы устроили ему тест-драйв

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<nobr class="_">ГАЗ-64</nobr> выпускался с 1941 по 1943 годы

ГАЗ-64 выпускался с 1941 по 1943 годы

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В музее Новосибирска появился военный ГАЗ-64 1941 года выпуска

Как вы думаете, какой автомобиль был первым советским внедорожником? Нет, не «Нива». Это был военный ГАЗ-64, выпускавшийся с 1941 по 1943 годы. Подобных машин выпустили не больше тысячи штук, сейчас они очень редки. Один такой «козлик» (именно так автомобиль называют в народе) находится в Новосибирске. Он на ходу, отреставрирован до заводского состояния и выставляется в музее. Подробнее о первом джипе СССР — в нашем репортаже.

Прообразом, конечно, стала американская разработка Willys

Прообразом, конечно, стала американская разработка Willys

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ГАЗ-64 — машина первых военных лет. Ее начали разрабатывать в начале 41-го года и уже к концу лета успели наладить серийное производство. Автомобиль поступил на фронт, он возил и офицеров, и бойцов пехоты, тягал 45-миллиметровые противотанковые пушки. Прообразом, конечно, стала американская разработка, на основе которой позднее был сделан легендарный Willys.

В 1941 году машина пошла на фронт

В 1941 году машина пошла на фронт

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— Ее разрабатывали еще до войны, а в 1941 году провели первые испытания и уже с начала войны эту машину запустили в серию. С 41 по 43-й было выпущено всего 760 экземпляров. За основу у этой машины был взят ГАЗ-61, но понятно, что просматриваются деталировки «Виллиса». Ford нам поставил завод, за основу бралось «фордовское», — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея «Галерея времени».

Клиренс у этого автомобиля 21 сантиметр, длина 3,3 метра, масса 1,2 тонны

Клиренс у этого автомобиля 21 сантиметр, длина 3,3 метра, масса 1,2 тонны

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Полный привод, клиренс 21 сантиметр, длина 3,3 метра, масса 1,2 тонны. Отличная проходимость, простота, надежность — всё бы ничего. Но вот колея у автомобиля оказалась узковатой (задняя 1245 мм, передняя 1278 мм), пришлось переделывать конструкцию.

<nobr class="_">ГАЗ-64</nobr> затем заменили на схожий <nobr class="_">ГАЗ-67</nobr>

ГАЗ-64 затем заменили на схожий ГАЗ-67

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— В 43-м году решили прекратить выпуск ГАЗ-64 и перейти на ГАЗ-67, у которого колея была на 18 сантиметров шире. Это сделали, потому что на наших выяснилось, что он неустойчивый. Автомобиль мог перевернуться, лечь на бок. При узкой колее было очень трудно ехать за машинами, у которых была более широкая колея. За счет увеличения колеи ГАЗ стал проходить там же, где проходят грузовые машины.

Машину привезли из&nbsp;Московской области

Машину привезли из Московской области

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Этот экземпляр нашли в Наро-Фоминске, он находился в плачевном состоянии. Машину перевезли в Новосибирск и начали реставрацию, которая продлилась 1,5 года.

Автомобиль восстанавливали с помощью оригинальных запчастей&nbsp;<nobr class="_">40-х</nobr> годов

Автомобиль восстанавливали с помощью оригинальных запчастей 40-х годов

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— Сначала нашли основную часть — половину рамы, частично ходовую, частично кузов. В дальнейшем мы машину укомплектовали через интернет. Покупали запчасти во Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Питере... Старались брать оригинальные запчасти 40-х годов. Их сейчас очень много раскапывают. Вот, например, недавно в болотах нашли ГАЗ-67. Такие машины частично и идут на запчасти.

Много деталей от&nbsp;<nobr class="_">ГАЗ-67</nobr>

Много деталей от ГАЗ-67

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— 43-й год изменил же только колею, а все остальные запчасти подходят от ГАЗ-67, они взаимозаменяемые были. Так сделали специально, чтобы, если одна машина сломалась, а вторую надо было подремонтировать, то с другой можно было снять запчасти.

Двигатель 3,3 литра, мощность 50 л.с.

Двигатель 3,3 литра, мощность 50 л.с.

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ГАЗ-64 оснащался 3,3-литровым двигателем мощностью 50 л.с. Четыре цилиндра, чугунный блок, жидкостное охлаждение, карбюратор.

Пришлось использовать второй двигатель-донор

Пришлось использовать второй двигатель-донор

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— Один двигатель пришел с этой машиной, а второй двигатель такого же плана мы купили в интернете. Оба двигателя продефектовались, и из двух мы собрали один. Заменили крышку трамблера, провода, новые свечи, в карбюраторе иголки, фильтрующие элементы. Обкатали на станке, сначала на холодную 4 дня. После того как все детали притерлись, тогда двигатель заводят на горячую — еще 1,5 часа.

Рама уцелела, а кузов практически сгнил

Рама уцелела, а кузов практически сгнил

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— Очень много пришлось делать по кузову, потому что металл практически стал фольгой. Из-за коррозии элементы остались только частично. Рама — нет, она же толстая, 4-миллиметровый металл, стал сейчас 2,5, ну, это нормально, мы же на ней на ралли не участвуем.

Кузовщину делали по заказу

Кузовщину делали по заказу

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— Искали кузовные детали, но не оригинальные, потому что оригинальных нет. Искали, кто изготавливает, брали детали, делали доработку и сборку.

Этим колесам более 70 лет

Этим колесам более 70 лет

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— С покрышками проблема была, таких не так много. От ГАЗ-67 мы нашли где-то на складах. Покрышки тех годов, может, чуть позже, 48–49 год. Резина уже вся в трещинках, на ней кататься нельзя, она развалится.

Два моста, механическая КП, раздатка

Два моста, механическая КП, раздатка

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— У него механика 3 ступени, у него блокировки есть. Передний мост подключается, раздатка, два кардана — передний и задний, есть пониженная. Межколесных блокировок нет, у него дифференциалы стоят.

Интерьер спартанский&nbsp;

Интерьер спартанский 

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Салон, если можно так сказать, — максимально спартанский. Втиснуться в него современному человеку затруднительно — раньше люди были меньше.

Вместимость — 6 человек

Вместимость — 6 человек

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Дверей нет — просто проемы, закрываемые брезентом. Два сиденья впереди, два места сзади. Еще два человека могли сесть на полки задних крыльев.

Отопителя нет, в такой машине ездили в тулупах и валенках

Отопителя нет, в такой машине ездили в тулупах и валенках

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Рулевое колесо (оригинальное), три педали, рычаги управления трансмиссией, ручник, приборы — вот и всё, что есть в салоне. Никаких тебе печек и прочих излишеств — зимой ездили в тулупах да валенках.

Стеклоочиститель с ручным и вакуумным приводом

Стеклоочиститель с ручным и вакуумным приводом

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На лобовом стекле со стороны водителя — единственный стеклоочиститель. Он с ручным приводом, но есть возможность автоматической работы очистителя — от двигателя подходит вакуумная трубка.

Сейчас мода на внедорожники

Сейчас мода на внедорожники

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Вот таким он был, первый советский джип. Именно нужды армии стали причиной появления нового типа легкового автомобиля — высокого, с повышенной проходимостью, с полным приводом. И сейчас, спустя почти 80 лет, мы всё больше и больше переходим на кроссоверы и внедорожники.

«Козлик» показывают людям в музее

«Козлик» показывают людям в музее

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— Мы его до того, пока не было музея, регулярно возили на выставки. Каждый год на протяжении 5 лет. Сейчас уже стоит в музее.

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии — полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.

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