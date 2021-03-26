Первый джип СССР. В Новосибирске отыскали прародителя современных кроссоверов — посмотрите на редчайшую машину

В музее Новосибирска появился военный ГАЗ-64 1941 года выпуска
Как вы думаете, какой автомобиль был первым советским внедорожником? Нет, не «Нива». Это был военный
— Ее разрабатывали еще до войны, а в 1941 году провели первые испытания и уже с начала войны эту машину запустили в серию. С 41 по 43-й было выпущено всего 760 экземпляров. За основу у этой машины был взят
Полный привод, клиренс 21 сантиметр, длина 3,3 метра, масса 1,2 тонны. Отличная проходимость, простота, надежность — всё бы ничего. Но вот колея у автомобиля оказалась узковатой (задняя 1245 мм, передняя 1278 мм), пришлось переделывать конструкцию.
— В 43-м году решили прекратить выпуск
Этот экземпляр нашли в Наро-Фоминске, он находился в плачевном состоянии. Машину перевезли в Новосибирск и начали реставрацию, которая продлилась 1,5 года.
— Сначала нашли основную часть — половину рамы, частично ходовую, частично кузов. В дальнейшем мы машину укомплектовали через интернет. Покупали запчасти во Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Питере... Старались брать оригинальные запчасти 40-х годов. Их сейчас очень много раскапывают. Вот, например, недавно в болотах нашли
— 43-й год изменил же только колею, а все остальные запчасти подходят от
— Один двигатель пришел с этой машиной, а второй двигатель такого же плана мы купили в интернете. Оба двигателя продефектовались, и из двух мы собрали один. Заменили крышку трамблера, провода, новые свечи, в карбюраторе иголки, фильтрующие элементы. Обкатали на станке, сначала на холодную 4 дня. После того как все детали притерлись, тогда двигатель заводят на горячую — еще 1,5 часа.
— Очень много пришлось делать по кузову, потому что металл практически стал фольгой. Из-за коррозии элементы остались только частично. Рама — нет, она же толстая,
— Искали кузовные детали, но не оригинальные, потому что оригинальных нет. Искали, кто изготавливает, брали детали, делали доработку и сборку.
— С покрышками проблема была, таких не так много. От
— У него механика 3 ступени, у него блокировки есть. Передний мост подключается, раздатка, два кардана — передний и задний, есть пониженная. Межколесных блокировок нет, у него дифференциалы стоят.
Салон, если можно так сказать, — максимально спартанский. Втиснуться в него современному человеку затруднительно — раньше люди были меньше.
Дверей нет — просто проемы, закрываемые брезентом. Два сиденья впереди, два места сзади. Еще два человека могли сесть на полки задних крыльев.
Рулевое колесо (оригинальное), три педали, рычаги управления трансмиссией, ручник, приборы — вот и всё, что есть в салоне. Никаких тебе печек и прочих излишеств — зимой ездили в тулупах да валенках.
На лобовом стекле со стороны водителя — единственный стеклоочиститель. Он с ручным приводом, но есть возможность автоматической работы очистителя — от двигателя подходит вакуумная трубка.
Вот таким он был, первый советский джип. Именно нужды армии стали причиной появления нового типа легкового автомобиля — высокого, с повышенной проходимостью, с полным приводом. И сейчас, спустя почти 80 лет, мы всё больше и больше переходим на кроссоверы и внедорожники.
— Мы его до того, пока не было музея, регулярно возили на выставки. Каждый год на протяжении 5 лет. Сейчас уже стоит в музее.
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