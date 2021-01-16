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Чёртова выделенка. На Красном проспекте таксист увернулся от внезапной машины и врезался в столб

Разбираем ситуацию, в которой виновник спровоцировал ДТП, а сам скрылся

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 Таксист уходит вправо от столкновения

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В Новосибирске таксист мчался по спецполосе и попал в аварию

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем очередное ДТП на Красном проспекте, связанное с движением по полосе для общественного транспорта. Мчащийся по выделенке таксист не смог затормозить перед внезапно выехавшим автомобилем, свернул в сторону и врезался в столб. В чем виноват каждый из водителей и как избежать подобных аварий — подробнее в материале НГС.

12 января, пересечение Красного проспекта и улицы Крылова. Черная легковушка совершает левый поворот с проспекта, а потом и разворот, заезжает в образовавшийся в потоке разрыв. В этот момент по выделенной полосе на приличной скорости движется автомобиль такси, водитель которого пытается избежать столкновения, берет вправо, вылетает на тротуар и врезается в столб. До проходящих мимо пешеходов остается пара метров, люди могли пострадать — смотрите видео.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска, ДТП от 12.01.2021 на Красном проспекте, 57 оформлено как столкновение с материальным ущербом. Второй — неустановленный водитель.

Очевидно, что таксист правил не нарушал, ехал на свой зеленый, имел право пользоваться выделенной полосой. Препятствие создала черная легковушка, не уступив машине такси.

Вина только темного автомобиля. Касания не было, но он по сути помеху создал, и эта видеозапись будет доказательством его помехи. Таксист действовал неверно с точки зрения п. 10.1 ПДД, согласно которому он должен был тормозить, не меняя траектории движения. Но в условиях крайней необходимости он мог свернуть правее, чтобы избежать более тяжких последствий. Если бы сбил пешехода, понес бы самостоятельно ответственность, — объясняет директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Да, действительно, может и правда надо было тормозить и врезаться в оппонента, а не рисковать жизнями пешеходов. Кроме того, тогда бы в деле был явный установленный виновник. Ну и, конечно, мчась по выделенной полосе в тот момент, когда средний и левый ряд стоят в пробке, надо понимать, что обязательно найдется тот, кто залезет в разрыв остановившегося потока. Поэтому, приближаясь по выделенке к перекресткам, водителям общественного транспорта и такси следует скидывать скорость и готовиться к торможению. А если вы поворачиваете в разрыв потока, то помните, что если есть выделенка, по ней может двигаться кто угодно, в том числе нарушители, которых там быть не должно.

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