Чёртова выделенка. На Красном проспекте таксист увернулся от внезапной машины и врезался в столб

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем очередное ДТП на Красном проспекте, связанное с движением по полосе для общественного транспорта. Мчащийся по выделенке таксист не смог затормозить перед внезапно выехавшим автомобилем, свернул в сторону и врезался в столб. В чем виноват каждый из водителей и как избежать подобных аварий — подробнее в материале НГС.

12 января , пересечение Красного проспекта и улицы Крылова. Черная легковушка совершает левый поворот с проспекта, а потом и разворот, заезжает в образовавшийся в потоке разрыв. В этот момент по выделенной полосе на приличной скорости движется автомобиль такси, водитель которого пытается избежать столкновения, берет вправо, вылетает на тротуар и врезается в столб. До проходящих мимо пешеходов остается пара метров, люди могли пострадать — смотрите видео.