«Яжемать» приехала в школу. Смотрим, как автохамы заставляют чужих детей обходить их машины

В новом, 206-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: проблемы возле учебных заведений Новосибирска, занятые инвалидные места и инкассаторы, которым всё можно. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Лицей № 136 , ленивые мамы постоянно паркуют свои авто на тротуаре возле лицея. Детям и родителям постоянно приходится обходить таких по проезжей части, — сообщают наши читатели (фото выше).