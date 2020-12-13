13 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 73.12
eur 88.77
Тема дняКонфликт полицейских и протестующих на Ленина

Все новости

Все новости

«Яжемать» приехала в школу. Смотрим, как автохамы заставляют чужих детей обходить их машины

Новые фотофакты об удивительном умении водителей Новосибирска парковаться где попало

1 259
12Обсудить

Поделиться

Детям не пройти

Детям не пройти

Поделиться

В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 206-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: проблемы возле учебных заведений Новосибирска, занятые инвалидные места и инкассаторы, которым всё можно. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Лицей № 136, ленивые мамы постоянно паркуют свои авто на тротуаре возле лицея. Детям и родителям постоянно приходится обходить таких по проезжей части, — сообщают наши читатели (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Возле ДК «Прогресс» массовое стояние на тротуаре.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Пикап на инвалидном месте

Пикап на инвалидном месте

Поделиться

— На парковке для инвалидов у ГПНТБ запарковался автохам на «Тойоте», — сообщает Егор.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Ситуация на перекрестке Советской и Ленина не меняется.

Грузовик перегородил проход

Грузовик перегородил проход

Поделиться

— Ежедневно у магазина «Пятёрочка» по адресу ул. Некрасова, д. 42 происходит разгрузка товара под запрещающим знаком, полностью перегородив тротуар и вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть, — жалуется Дмитрий.

Инкассаторский автомобиль под знаком

Инкассаторский автомобиль под знаком

Поделиться

Инкассаторам же можно стоять под знаком на аварийке.

На тротуаре в самом центре

На тротуаре в самом центре

Поделиться

— Паркуется авто на тротуаре уже несколько дней, центр, улица Свердлова, напротив сделали парковку, правда платную. Лучше бесплатно на тротуаре, — информирует Анна.

Инвалидные места у «Ленты»

Инвалидные места у «Ленты»

Поделиться

Все ли инвалиды на парковке возле «Ленты»?

Сквер S7 на Орджоникидзе

Сквер S7 на Орджоникидзе

Поделиться

Сквер S7 на Орджоникидзе, частенько тут заезжают на тротуар.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

Поделиться

— На парковочном месте для инвалидов, причем как заядлый водятел встал сразу на два места, — пишут очевидцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

парковкая паркуюсь как чудак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...