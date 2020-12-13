«Яжемать» приехала в школу. Смотрим, как автохамы заставляют чужих детей обходить их машины

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 206-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: проблемы возле учебных заведений Новосибирска, занятые инвалидные места и инкассаторы, которым всё можно. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Лицей
Возле ДК «Прогресс» массовое стояние на тротуаре.
— На парковке для инвалидов у ГПНТБ запарковался автохам на «Тойоте», — сообщает Егор.
Ситуация на перекрестке Советской и Ленина не меняется.
— Ежедневно у магазина «Пятёрочка» по адресу ул. Некрасова,
Инкассаторам же можно стоять под знаком на аварийке.
— Паркуется авто на тротуаре уже несколько дней, центр, улица Свердлова, напротив сделали парковку, правда платную. Лучше бесплатно на тротуаре, — информирует Анна.
Все ли инвалиды на парковке возле «Ленты»?
Сквер S7 на Орджоникидзе, частенько тут заезжают на тротуар.
— На парковочном месте для инвалидов, причем как заядлый водятел встал сразу на два места, — пишут очевидцы.