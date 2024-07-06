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Животные Птицы из ЮАР: в Новосибирском зоопарке появятся новые животные — на них потратили больше 1 миллиона

Птицы из ЮАР: в Новосибирском зоопарке появятся новые животные — на них потратили больше 1 миллиона

Каждая птица обошлась в 540 тысяч рублей

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8 комментариев
Зоопарк продолжает закупать новых животных

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило заключил договор на покупку двух животных. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Стоимость новых зверей — 1,08 миллиона рублей.

Технической документации в заявке нет. Известно лишь, что речь идёт о птицах из Южно-Африканской республики. Одна особь обошлась в 540 тысяч рублей.

Исходя из данных на сайте, закупку разместили ещё в декабре прошлого года, а к исполнению договора приступили 4 июля.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, о каких птицах идёт речь.

Ранее НГС писал, что Новосибирский зоопарк заключил контракт на покупку двух животных на сумму 2,05 миллиона рублей, исполнение контракта началось 4 июня. Технической документации в закупке также нет. Указано лишь, что животные — млекопитающие, каждая особь стоит чуть больше миллиона рублей. Зверей доставят в Новосибирск из Того (Тоголезская Республика, Западная Африка). На два запроса НГС мэрия ответила, что пока не может раскрыть данные о животных.

В мае НГС выяснил, что Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило купил нового бенгальского тигрёнка Кови через систему госзакупок — зверя привезли 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Тигренок сразу привлек внимание посетителей зоопарка. Он очень активный, игривый и пытается общаться с соседкой — бенгальской тигрицей Заей.

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Новосибирск Зоопарк Птицы
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Комментарии
8
Гость
6 июля 2024, 09:56
Новосибирский зоопарк единственный объект для внутреннего туризма в Новосибирске. Ну может еще - Академ. Если его не застроят совсем. Чем Новосибирск будет привлекать туристов в город ? Это город - вокзал. Если власть страны заберёт транспортный налог в Москву и оставит в регионе только туристический налог… Новосибирску будет очень плохо. Город совсем не туристический.
Гость
6 июля 2024, 10:56
Гора пришла к Магомету
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