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Животные Загадочные звери из Того: Новосибирский зоопарк купил двух африканских животных — за них отдали 2 миллиона

Загадочные звери из Того: Новосибирский зоопарк купил двух африканских животных — за них отдали 2 миллиона

Директор зоопарка оставил в тайне информацию о том, на кого были потрачены деньги

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О новых животных пока мало что известно

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило заключил контракт на покупку двух животных на сумму 2,05 миллиона рублей. Заявку разместили на сайте госзакупок 27 декабря прошлого года, исполнение началось 4 июня.

Технической документации в закупке нет. Указано лишь, что животные — млекопитающие, каждая особь стоит чуть больше миллиона рублей. Зверей доставят в Новосибирск из Того (Тоголезская Республика, Западная Африка).

Директор зоопарка Андрей Шило в разговоре с корреспондентом НГС не стал называть его новых обитателей. Редакция направила запрос в учреждение и мэрию Новосибирска.

В мае НГС выяснил, что Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило купил нового бенгальского тигрёнка Кови через систему госзакупок — зверя привезли 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Тигренок сразу привлек внимание посетителей зоопарка. Он очень активный, игривый и пытается общаться с соседкой — бенгальской тигрицей Заей.

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