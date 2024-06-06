Загадочные звери из Того: Новосибирский зоопарк купил двух африканских животных — за них отдали 2 миллиона

О новых животных пока мало что известно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило заключил контракт на покупку двух животных на сумму 2,05 миллиона рублей. Заявку разместили на сайте госзакупок 27 декабря прошлого года, исполнение началось 4 июня.



Технической документации в закупке нет. Указано лишь, что животные — млекопитающие, каждая особь стоит чуть больше миллиона рублей. Зверей доставят в Новосибирск из Того (Тоголезская Республика, Западная Африка).

Директор зоопарка Андрей Шило в разговоре с корреспондентом НГС не стал называть его новых обитателей. Редакция направила запрос в учреждение и мэрию Новосибирска.

В мае НГС выяснил, что Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило купил нового бенгальского тигрёнка Кови через систему госзакупок — зверя привезли 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Тигренок сразу привлек внимание посетителей зоопарка. Он очень активный, игривый и пытается общаться с соседкой — бенгальской тигрицей Заей.

