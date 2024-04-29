«Любители игр и водных процедур»: в зоопарке показали фото очаровательных выдр — им установили новые мостики

В зоопарке Новосибирска установили новые мостики, плоты и горки в бассейне выдр. Как рассказали в телеграм-канале зоопарка, эту работу специалисты стараются делать постоянно. Также в телеграм-канале опубликовали фотографии с выдрами.
— Любители игр и водных процедур. Если выдры не спят, то почти всегда заняты: что-то роют, носят, переговариваются между собой, плавают, на зрителей отвлекаются лишь мельком. Они любознательны, и мы постоянно работаем над обогащением среды в их вольерах. Их занимают новые запахи, и поэтому мы приносим им корицу и дубовые листья, — рассказали в телеграм-канале.
Как добавили в зоопарке, выдры умные и изобретательные хищники, и иногда специалисты усложняют им процедуру кормления. Например, корм помещают в разные емкости, которые выдрам надо открыть, разгрызть. Они быстро решают все задачи.
Манул из Новосибирского зоопарка вальяжно прогулялся по дереву и поточил о него когти. Это попало на видео.