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В Новосибирске у кошек Жоффруа родились двойняшки — посмотрите на эти милые мордочки

На свет появились два мальчика

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Котят уже вакцинировали

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родились два малыша у кошек Жоффруа. Котята появились еще в апреле, но лишь недавно начали выходить на улицу.

— Как и у всех представителей семейства кошачьих, у кошек Жоффруа детеныши рождаются беспомощными, незрячими. Мать в первое время не оставляет их практически ни на минуту. На первые прогулки мать выводила их, когда возле вольера никого не было. Сейчас она разрешает им гулять практически в любое время, — рассказывает биолог Юлия Коновалова.

Южноамериканские кошки Жоффруа содержатся в зоопарке с <nobr class="_">2016 года</nobr>

Южноамериканские кошки Жоффруа содержатся в зоопарке с 2016 года

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По словам специалистов, у кошек родились два мальчика. После того как котята окрепли, сотрудники зоопарка их вакцинировали. Южноамериканские кошки Жоффруа содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года, размножаются с 2019 года.

Ранее в Новосибирском зоопарке вылупились два редких ворона. Это первый случай в России.

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