В Новосибирске у кошек Жоффруа родились двойняшки — посмотрите на эти милые мордочки

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родились два малыша у кошек Жоффруа. Котята появились еще в апреле, но лишь недавно начали выходить на улицу.



— Как и у всех представителей семейства кошачьих, у кошек Жоффруа детеныши рождаются беспомощными, незрячими. Мать в первое время не оставляет их практически ни на минуту. На первые прогулки мать выводила их, когда возле вольера никого не было. Сейчас она разрешает им гулять практически в любое время, — рассказывает биолог Юлия Коновалова.