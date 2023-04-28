Сбрасывает кожу каждые полчаса: в Новосибирском зоопарке вылупились два редких ворона

В Новосибирском зоопарке вылупились два птенца абиссинского рогатого ворона. Это первый случай в России.

— В этом году самка сделала несколько кладок. И яйца в двух кладках, которые были сделаны с разницей в месяц, оказались оплодотворенными. Мы забрали оба яйца в инкубатор, потому что хотели во что бы то ни стало сохранить потомство, минимизировать риски. Первый птенец вылупился 15 марта, второй — 15 апреля, — рассказала заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко, ее цитируют в группе «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте».