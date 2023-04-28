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Сбрасывает кожу каждые полчаса: в Новосибирском зоопарке вылупились два редких ворона

Сначала их родители не понравились друг другу, но потом отношения наладились

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У ворона со временем кожа становится иссиня-черной

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В Новосибирском зоопарке вылупились два птенца абиссинского рогатого ворона. Это первый случай в России.

— В этом году самка сделала несколько кладок. И яйца в двух кладках, которые были сделаны с разницей в месяц, оказались оплодотворенными. Мы забрали оба яйца в инкубатор, потому что хотели во что бы то ни стало сохранить потомство, минимизировать риски. Первый птенец вылупился 15 марта, второй — 15 апреля, — рассказала заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко, ее цитируют в группе «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте».

Самка и самец воронов изначально не очень понравились друг другу, говорят в зоопарке. После нескольких лет соседства отношения наладились. С 2020 года самка стала нести яйца, но до 2023 года они были неоплодными.

Птенцы абиссинского ворона появляются на свет лысыми, глухими и слепыми. Через 10–15 дней его кожа темнеет, пока не становится иссиня-черной.

— При этом с нее буквально каждые полчаса сходит верхний слой. Это нормальные процессы для данного вида, они связаны с интенсивным ростом. Но выглядит, конечно, впечатляюще. Старший птенец уже открыл глаза, и у него появились длинные ресницы. Он постепенно покрывается перьями, уже сам берет корм и скоро сделает свои первые шаги. Второй пока совсем маленький, — написали в группе зоопарка.

Уточняется, что абиссинский рогатый ворон — редкий вид птиц. Новосибирский зоопарк старается создать условия для сохранения потомства.


26 апреля стало известно, что в Новосибирском зоопарке родился детеныш исчезающего барана аргали. Он уже освоился в вольере. Посмотрите на него на видео.

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