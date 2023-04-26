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Детеныш исчезающего барана родился в Новосибирском зоопарке — этих животных в России осталось чуть больше тысячи

Смотрим трогательное видео

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Детеныш почти не отходит от мамы

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Детеныш исчезающего барана аргали родился в Новосибирском зоопарке. Он попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

На ролике видно, что детеныш уже освоился в вольере. Он почти не отходит от мамы.

Аргали, или алтайский горный баран — исчезающий вид, который занесен в Красную книгу России. В нашей стране их осталось всего около 1200 особей.

— Для Новосибирского зоопарка ягнята аргали — настоящее сокровище. Каждый детеныш увеличивает шансы на сохранение вида. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид, — объясняют в учреждении.

На прошлой неделе манула в Новосибирском зоопарке разозлил гость, который снимал его на видео. Дикий кот решил поохотиться на назойливого посетителя.

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