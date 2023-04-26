Детеныш исчезающего барана родился в Новосибирском зоопарке — этих животных в России осталось чуть больше тысячи

Детеныш исчезающего барана аргали родился в Новосибирском зоопарке. Он попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.
На ролике видно, что детеныш уже освоился в вольере. Он почти не отходит от мамы.
Аргали, или алтайский горный баран — исчезающий вид, который занесен в Красную книгу России. В нашей стране их осталось всего около 1200 особей.
— Для Новосибирского зоопарка ягнята аргали — настоящее сокровище. Каждый детеныш увеличивает шансы на сохранение вида. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид, — объясняют в учреждении.
На прошлой неделе манула в Новосибирском зоопарке разозлил гость, который снимал его на видео. Дикий кот решил поохотиться на назойливого посетителя.