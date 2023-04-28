Умываются и ставят лапки на хвостик: как манулы проводят жаркие весенние деньки — забавный ролик

Манулы пользуются жаркими весенними деньками и больше гуляют в Новосибирском зоопарке. Они активно умываются, зевают, а так же продолжают забавно ставить лапки на хвост.
Как манулы проводят апрельские деньки, снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Животные очень внимательны друг к другу, а так же следят за посетителями.
Сколько пальцев может откусить манул и зачем он ставит лапки на хвост, мы объясняли на прошлой неделе в Международный день манула.
Ранее манула в Новосибирском зоопарке разозлил гость, который снимал его на видео. Дикий кот решил поохотиться на назойливого посетителя.