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Умываются и ставят лапки на хвостик: как манулы проводят жаркие весенние деньки — забавный ролик

При этом они не теряют бдительности

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Манулы не забывают внимательно следить за гостями

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Манулы пользуются жаркими весенними деньками и больше гуляют в Новосибирском зоопарке. Они активно умываются, зевают, а так же продолжают забавно ставить лапки на хвост.

Как манулы проводят апрельские деньки, снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Животные очень внимательны друг к другу, а так же следят за посетителями.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Сколько пальцев может откусить манул и зачем он ставит лапки на хвост, мы объясняли на прошлой неделе в Международный день манула.

Ранее манула в Новосибирском зоопарке разозлил гость, который снимал его на видео. Дикий кот решил поохотиться на назойливого посетителя.

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