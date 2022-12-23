Возле новосибирского села застрелили двух волков из стаи, выходившей к людям

— От местных жителей поступала информация о том, что рядом к селу несколько раз выходили волки. 22 декабря мы убили одного, за день до этого — другого. Животные не подумали, что у нас своих волков тут двуногих хватает. Ну, судьба у них такая, значит, — рассказал НГС охотовед из Убинского района.