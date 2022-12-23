Возле новосибирского села застрелили двух волков из стаи, выходившей к людям

За последние несколько дней к селу Черный Мыс Убинского района Новосибирской области дважды выходила стая волков: первый раз их заметили на прошлой неделе. Защищали местных жителей и их живность местные охотники и охотоведы. К 22 декабря они ликвидировали две особи.
— От местных жителей поступала информация о том, что рядом к селу несколько раз выходили волки. 22 декабря мы убили одного, за день до этого — другого. Животные не подумали, что у нас своих волков тут двуногих хватает. Ну, судьба у них такая, значит, — рассказал НГС охотовед из Убинского района.
Другой охотовед из Чулымского района на условиях анонимности сообщил, что на их участке этой зимой также выросла волчья активность, и объяснил причины этой динамики.
— Популяция косули и лося выросла, а это — основная кормовая база для волков. Поэтому их стало тут больше, — сказал НГС охотовед.