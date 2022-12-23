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Возле новосибирского села застрелили двух волков из стаи, выходившей к людям

Из-за увеличения популяции лося и косули плодятся и волки: некоторые повадились приходить к деревням

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Волков этой зимой стало больше в ряде районов Новосибирской области

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За последние несколько дней к селу Черный Мыс Убинского района Новосибирской области дважды выходила стая волков: первый раз их заметили на прошлой неделе. Защищали местных жителей и их живность местные охотники и охотоведы. К 22 декабря они ликвидировали две особи.

— От местных жителей поступала информация о том, что рядом к селу несколько раз выходили волки. 22 декабря мы убили одного, за день до этого — другого. Животные не подумали, что у нас своих волков тут двуногих хватает. Ну, судьба у них такая, значит, — рассказал НГС охотовед из Убинского района.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Волка застрелили в непосредственной близости к селу

Видео: источник НГС

Другой охотовед из Чулымского района на условиях анонимности сообщил, что на их участке этой зимой также выросла волчья активность, и объяснил причины этой динамики.

— Популяция косули и лося выросла, а это — основная кормовая база для волков. Поэтому их стало тут больше, — сказал НГС охотовед.

Обновлено в 14:31.

Из ответа Министерства природы выяснилось, что автору видео угрожает ответственность.

— Мы выясняем обстоятельства произошедшего, в том числе и достоверность информации, отраженной в видеоролике, про отстрел волков. На данной территории министерством не выдавалось квоты и разрешения на добычу волка. В настоящий момент государственным инспектором отдела охраны животного мира министерства написано заявление в полицию для выяснения личности автора видеоролика с целью привлечения его к административной ответственности, — заявили НГС в Минприроды НСО.

В середине ноября в Новосибирской области заметили медведя. Он пошел по берегу Оби в сторону Новосибирска.

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