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СрочноНа берегу Оби заметили медведя
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На берегу Оби заметили медведя — он шел в сторону Новосибирска

Медведь забрел на лодочную станцию

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Следы животного обнаружили на правом берегу Оби

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Под Новосибирском местные жители заметили медведя. Как сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, государственный инспектор обнаружил следы животного на территории Кубовинского сельсовета на правом берегу Оби.


В сообщении указано, что животное забрело на лодочную базу, которая находится рядом с жилыми домами. Медведь пошел по берегу Оби в сторону Новосибирска.

По словам министра, после обнаружения животного в министерстве подпишут приказ по регулированию численности бурого медведя.

— Поступили обращения с просьбой принять меры, так как медведь угрожает жизни.<...> Отвечаю на предполагаемые вопросы — рассматриваются все варианты регулирования (и усыпление, чтобы вывезти подальше), — сообщил Евгений Шестернин.

В начале сентября в Первомайском районе местный житель в лесу наткнулся на семью черных свиней.

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