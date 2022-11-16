На берегу Оби заметили медведя — он шел в сторону Новосибирска

Под Новосибирском местные жители заметили медведя. Как сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, государственный инспектор обнаружил следы животного на территории Кубовинского сельсовета на правом берегу Оби.
В сообщении указано, что животное забрело на лодочную базу, которая находится рядом с жилыми домами. Медведь пошел по берегу Оби в сторону Новосибирска.
По словам министра, после обнаружения животного в министерстве подпишут приказ по регулированию численности бурого медведя.
— Поступили обращения с просьбой принять меры, так как медведь угрожает жизни.<...> Отвечаю на предполагаемые вопросы — рассматриваются все варианты регулирования (и усыпление, чтобы вывезти подальше), — сообщил Евгений Шестернин.
В начале сентября в Первомайском районе местный житель в лесу наткнулся на семью черных свиней.