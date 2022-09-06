На Первомайке новосибирец наткнулся на семью вьетнамских свиней
Животные жевали траву посреди тропинки
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В Первомайском районе житель Новосибирска Денис Журавлев в лесу наткнулся на семью черных свиней. Животные жевали тропу посреди тропинки. Как заметно на видео, свиней было около пяти, среди них есть поросята.
В пресс-службе Министерства природы Новосибирской области объяснили, что это домашний вид свиней. Как предположили специалисты, это вьетнамский вид.
В июне дикий кабан забрел на огород в Тогучинском районе Новосибирской области. Местным жителям пришлось своими илами выгонять его с участка.