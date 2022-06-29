Кабан вышел из леса к людям: видео, где он разоряет огород в Новосибирской области
Местная администрация просит у главы района помощи в его отлове
Дикий кабан забрел на огород в Тогучинском районе Новосибирской области. Местным жителям пришлось своими силами выгонять его с участка.
В паблике «АСТ-54» появилось видео, где дикий кабан зашел на территорию дома жительницы села Лекарственное. На видео автор комментирует, что дикий зверь потоптал насаждения в огороде.
Когда кабан попытался залезть в курятник, люди стали прогонять животное, кидая в него камни и громко крича на него. На видео кабан ведет себя неагрессивно, даже виляет хвостом.
Это первый случай, когда кабан выходит из леса к людям, поясняют в Администрации Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
— В настоящий момент в администрацию Тогучинского района на имя главы Тогучинского района Сергея Пыхтина направлено письмо, где мы излагаем информацию о том, что здесь, у нас на территории, находится дикий кабан и просим оказать содействие в отлове, так как возникает угроза жизни людей. Также существует вероятность возникновения, распространения инфекционных заболеваний, — сообщает
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