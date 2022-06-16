Приказ — пристрелить: в Минприроды приговорили вышедшего к людям в Маслянино медведя
На отстрел дикого животного охотникам дали три дня
Минприроды Новосибирской области опубликовало приказ об отстреле бурого медведя, который несколько дней подряд выходил к людям в Маслянино. С соответствующей просьбой к чиновникам обратился замглавы администрации района.
Местные жители рассказали НГС, что 15 июня видели медведя около Маслянинского детского дома. В другой день зверь вышел на пасеку, расположенную на территории Малотомского сельсовета, разорил несколько ульев, его покусали пчелы, и он долго катался по земле, не реагируя на окрики людей.
16 июня Минприроды опубликовало приказ об отстреле одного бурого медведя на территории государственного природного заказника «Талицкий» (находится от Малотомского сельсовета в 7 км).
— Причины <…>: угроза нанесения ущерба здоровью граждан (на основании обращения первого замглавы Маслянинского района А. С. Смердова), — говорится в приказе.
Для добычи зверя отводится срок с 17 по 19 июня. Разрешено использовать только огнестрельные охотничьи ружья.
В начале мая жители села под Новосибирском заявили, что около населенного пункта бродит проснувшийся от спячки медведь. Инспекторы тогда заявили, что зверь находится в естественной среде обитания.