Приказ — пристрелить: в Минприроды приговорили вышедшего к людям в Маслянино медведя

Минприроды Новосибирской области опубликовало приказ об отстреле бурого медведя, который несколько дней подряд выходил к людям в Маслянино. С соответствующей просьбой к чиновникам обратился замглавы администрации района.



Местные жители рассказали НГС, что 15 июня видели медведя около Маслянинского детского дома. В другой день зверь вышел на пасеку, расположенную на территории Малотомского сельсовета, разорил несколько ульев, его покусали пчелы, и он долго катался по земле, не реагируя на окрики людей.

