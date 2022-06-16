СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 56.66
eur 59.12
Тема дняВ Новосибирске заборы меняют на кусты
Все новости
Все новости

Приказ — пристрелить: в Минприроды приговорили вышедшего к людям в Маслянино медведя

На отстрел дикого животного охотникам дали три дня

174
Чиновники посчитали, что он опасен для местного населения

Чиновники посчитали, что он опасен для местного населения

Поделиться

Минприроды Новосибирской области опубликовало приказ об отстреле бурого медведя, который несколько дней подряд выходил к людям в Маслянино. С соответствующей просьбой к чиновникам обратился замглавы администрации района.

Местные жители рассказали НГС, что 15 июня видели медведя около Маслянинского детского дома. В другой день зверь вышел на пасеку, расположенную на территории Малотомского сельсовета, разорил несколько ульев, его покусали пчелы, и он долго катался по земле, не реагируя на окрики людей.

16 июня Минприроды опубликовало приказ об отстреле одного бурого медведя на территории государственного природного заказника «Талицкий» (находится от Малотомского сельсовета в 7 км).

— Причины <…>: угроза нанесения ущерба здоровью граждан (на основании обращения первого замглавы Маслянинского района А. С. Смердова), — говорится в приказе.

Для добычи зверя отводится срок с 17 по 19 июня. Разрешено использовать только огнестрельные охотничьи ружья.

В начале мая жители села под Новосибирском заявили, что около населенного пункта бродит проснувшийся от спячки медведь. Инспекторы тогда заявили, что зверь находится в естественной среде обитания.

По теме

медведьотстрелохотасело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2