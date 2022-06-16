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«Пчелы его покусали и он катался по земле»: в Маслянино медведь вышел к людям — ситуацией занялась полиция

МВД и Минприроды ищут способы отпугнуть зверя

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Фотографии сделаны 15 июня

Фотографии сделаны 15 июня

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В Новосибирской области в Маслянинском районе несколько дней подряд медведь выходил к людям. 15 июня его видели в Маслянино, рассказала корреспонденту НГС местная жительница Мария. Она сделала фотографии медведя возле Маслянинского детского дома.

Другая жительница Альбина сообщила, что медведь приходил на пасеку к ее брату в другой местности.

— Мой 20-летний брат на пасеке живет на территории Малотомского сельсовета в Маслянинском районе. В сторону от трассы примерно 8 км. 9 июня пришел медведь. Разбурил 3 семьи пчел. Пчелы его покусали, и он катался по земле и терся об дерево, но не уходил. Брат его пугал, как мог, он вроде скрылся. На следующий день брат пошел в село за продуктами и на пол пути, в 5 метрах от себя, увидел медведя. Назад было идти поздно, он шел вперед и медведь встал за дерево и наблюдал за братом. На обратном пути брат заметил, что медведь рядом с пасекой засел в черемухе и сидит, — рассказала НГС Альбина.

Как объяснила жительница, брат позвонил по всем инстанциям, охотники к нему приезжали. После приезда охотников медведь ушел.

В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области НГС рассказали, что о проблеме знают.

— Работаем. Мероприятие проводится совместно с полицией. Приоритет у полиции, так как муниципальная зона и там рядом живут люди. Пока пытаемся отогнать медведя, — прокомментировали в пресс-службе Министерства природных ресурсов.

В администрации Маслянинского района на момент публикации материала ситуацию прокомментировать не смогли.

Медведи всё чаще стали выходить к людям в сибирских регионах. Последние недели хищников видят в опасной близости от населенных пунктов и туристических троп в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях. С чем связано такое поведение животных, рассказал главный охотовед Красноярского общества охотников и рыболовов Александр Магзинский.

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