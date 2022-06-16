«Пчелы его покусали и он катался по земле»: в Маслянино медведь вышел к людям — ситуацией занялась полиция

— Мой 20-летний брат на пасеке живет на территории Малотомского сельсовета в Маслянинском районе. В сторону от трассы примерно 8 км . 9 июня пришел медведь. Разбурил 3 семьи пчел. Пчелы его покусали, и он катался по земле и терся об дерево, но не уходил. Брат его пугал, как мог, он вроде скрылся. На следующий день брат пошел в село за продуктами и на пол пути, в 5 метрах от себя, увидел медведя. Назад было идти поздно, он шел вперед и медведь встал за дерево и наблюдал за братом. На обратном пути брат заметил, что медведь рядом с пасекой засел в черемухе и сидит, — рассказала НГС Альбина.