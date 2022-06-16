«Пчелы его покусали и он катался по земле»: в Маслянино медведь вышел к людям — ситуацией занялась полиция
МВД и Минприроды ищут способы отпугнуть зверя
В Новосибирской области в Маслянинском районе несколько дней подряд медведь выходил к людям. 15 июня его видели в Маслянино, рассказала корреспонденту НГС местная жительница Мария. Она сделала фотографии медведя возле Маслянинского детского дома.
Другая жительница Альбина сообщила, что медведь приходил на пасеку к ее брату в другой местности.
— Мой
Как объяснила жительница, брат позвонил по всем инстанциям, охотники к нему приезжали. После приезда охотников медведь ушел.
В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области НГС рассказали, что о проблеме знают.
— Работаем. Мероприятие проводится совместно с полицией. Приоритет у полиции, так как муниципальная зона и там рядом живут люди. Пока пытаемся отогнать медведя, — прокомментировали в пресс-службе Министерства природных ресурсов.
В администрации Маслянинского района на момент публикации материала ситуацию прокомментировать не смогли.
Медведи всё чаще стали выходить к людям в сибирских регионах. Последние недели хищников видят в опасной близости от населенных пунктов и туристических троп в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях. С чем связано такое поведение животных, рассказал главный охотовед Красноярского общества охотников и рыболовов Александр Магзинский.