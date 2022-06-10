Из-за лесных пожаров в Сибири медведи вышли к людям

— Мы сами виноваты, прикормили медведей, а теперь удивляемся. У нас же кругом несанкционированные свалки. Если медведь туда один раз забрел, он это место считает своей добычей и будет наведываться туда периодически. А из-за того что горят леса и нет подножного корма, ситуация только усугубляется. Поголовье скапливается на не тронутой огнем территории, и там попросту может возникнуть перенаселение, — объясняет специалист.

