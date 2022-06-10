Из-за лесных пожаров в Сибири медведи вышли к людям
Охотовед объяснил аномальную активность косолапых
Медведи всё чаще стали выходить к людям в сибирских регионах. Последние недели хищников видят в опасной близости от населенных пунктов и туристических троп в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях. С чем связано такое поведение животных, рассказал главный охотовед Красноярского общества охотников и рыболовов Александр Магзинский.
По словам Александра Магзинского, именно поздней весной и ранним летом медвежьи семьи подбираются ближе к человеку в поисках еды. Они уже выбрались из берлоги, но добыть провиант в лесу не могут, урожая еще нет, да и лесные пожары год от года усугубляют ситуацию и выгоняют хищников на дачные свалки и прикормленные туристические поляны.
— Мы сами виноваты, прикормили медведей, а теперь удивляемся. У нас же кругом несанкционированные свалки. Если медведь туда один раз забрел, он это место считает своей добычей и будет наведываться туда периодически. А из-за того что горят леса и нет подножного корма, ситуация только усугубляется. Поголовье скапливается на не тронутой огнем территории, и там попросту может возникнуть перенаселение, — объясняет специалист.
Охотовед подчеркивает, что сам по себе медведь неагрессивен и боится человека. Наибольшую угрозу представляет медведица с потомством, которая может броситься на защиту медвежат.
— Находясь в тайге, самое главное — вести себя вызывающе шумно. То есть разговаривать, смеяться. Даже если находишься один — разговаривай. Хищник всегда уйдет первый от тебя, если он тебя услышит. Хуже бывает, когда идешь один, молчком, а он из-за поворота раз — и нос к носу с медведем встречаешься. А если бы вы вели себя шумно, разговаривали, даже песни пели, он бы убежал, ушел с вашей дороги, — посоветовал охотовед.