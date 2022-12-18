Стаю волков заметили у села в Новосибирской области — местным жителям рекомендуют не ходить по улице ночью

Стаю волков заметили в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщается в официальной группе редакции газеты «Убинский вестник» в соцсети «ВКонтакте», хищники направлялись в село Черный Мыс. Их сфотографировал вечером
— Да, это, к сожалению, правда. Один из хищников, спасаясь от света фар, завернул в огороды на въезде в село, другой ушел за остановку и направился в сторону леса. А третий, самый смелый, проследовал прямо по улице Черного Мыса, — приводит издание слова главы Черномысенского сельсовета Валентины Серафимович.
В сообщении указано, что глава сельсовета обратилась к государственному инспектору отдела охраны животного мира с вопросом, как обезопасить местных жителей. Специалист рекомендовал подать заявление в министерство природных ресурсов и экологии региона с просьбой о сокращении популяции хищников в районе.
— Но сделать это можно только в понедельник. Поэтому пока глава не рекомендует передвигаться в темное время суток по населенному пункту и тем более за его пределами, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине ноября в Новосибирской области заметили медведя. Он пошел по берегу Оби в сторону Новосибирска.