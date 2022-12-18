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Стаю волков заметили у села в Новосибирской области — местным жителям рекомендуют не ходить по улице ночью

Хищников увидели в Убинском районе Новосибирской области

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Хищники направлялись в село Черный Мыс

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Стаю волков заметили в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщается в официальной группе редакции газеты «Убинский вестник» в соцсети «ВКонтакте», хищники направлялись в село Черный Мыс. Их сфотографировал вечером 16 декабря водитель одного из рейсовых автобусов. Стая состоит из трех волков.

— Да, это, к сожалению, правда. Один из хищников, спасаясь от света фар, завернул в огороды на въезде в село, другой ушел за остановку и направился в сторону леса. А третий, самый смелый, проследовал прямо по улице Черного Мыса, — приводит издание слова главы Черномысенского сельсовета Валентины Серафимович.

В сообщении указано, что глава сельсовета обратилась к государственному инспектору отдела охраны животного мира с вопросом, как обезопасить местных жителей. Специалист рекомендовал подать заявление в министерство природных ресурсов и экологии региона с просьбой о сокращении популяции хищников в районе.

— Но сделать это можно только в понедельник. Поэтому пока глава не рекомендует передвигаться в темное время суток по населенному пункту и тем более за его пределами, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.


В середине ноября в Новосибирской области заметили медведя. Он пошел по берегу Оби в сторону Новосибирска.

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