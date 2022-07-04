В центре Академгородка нашли несколько ядовитых змей — они поселились на клумбе возле дома
Животных заметили на улице Терешковой и обратились за помощью
В Советском районе Новосибирска по адресу: улица Терешковой, 44 нашли гадюк. Первыми животных обнаружили сотрудники магазина, который находится в цокольном этаже. В одном из помещений заметили маленькую змею и сообщили в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ).
Как рассказала Алиса Богомолова, волонтер центра, по этому адресу обратились впервые. Волонтеры осмотрели не только помещение, но и окрестности, там нашли клумбу с обильной растительностью, где поселились змеи.
— Клумба с камушками, с сухой травой, там живут ящерицы и насекомые, змейкам есть где спрятаться и где на солнышке погреться. На полянке увидели еще двоих, в общей сложности отловили трех гадюк, — сообщила волонтер.
Волонтер добавила, что обычно гадюки селятся в нежилых кварталах, за городом, но не в центре Академгородка.
— Это маленькие ядовитые гадюки. Они могут быть опасны для животных, для детей, взрослого человека маленькая особь смертельно ранить не может, — поделилась Алиса Богомолова.
Алиса также отметила, что все змеи одинакового размера и сейчас линяют, значит — это выводок этого года. Волонтеры дождутся, пока змеи сбросят шкуру, и отпустят их за город в специально отведенное место. Начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев сообщил, что по происшествию в ведомство обращений не было.
Волонтеры Центр реабилитации диких животных призывают жителей быть осторожнее, не выгуливать собак на данной поляне и внимательно следить за детьми.
Недавно НГС писал о том, что в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) с начала апреля 2022 года поступило больше 15 бельчат.