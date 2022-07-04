В центре Академгородка нашли несколько ядовитых змей — они поселились на клумбе возле дома

В Советском районе Новосибирска по адресу: улица Терешковой, 44 нашли гадюк. Первыми животных обнаружили сотрудники магазина, который находится в цокольном этаже. В одном из помещений заметили маленькую змею и сообщили в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ).



Как рассказала Алиса Богомолова, волонтер центра, по этому адресу обратились впервые. Волонтеры осмотрели не только помещение, но и окрестности, там нашли клумбу с обильной растительностью, где поселились змеи.