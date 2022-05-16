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«Пришел с кровоподтеками на носу»: как новосибирские волонтеры спасают малышей-бельчат

В этом году бельчат пришло больше, чем обычно

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В Новосибирский центр привозят бельчат не только со всего города, но и из соседних регионов

В Новосибирский центр привозят бельчат не только со всего города, но и из соседних регионов

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В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) с начала апреля 2022 года поступило больше 15 бельчат.

— Это начало сезона. В общей сложности попало около 15 бельчат. Учитывая, что обычно за лето попадает 30 бельчат. Рано начали они размножаться в этом сезоне почему-то. Обычно минимум в середине апреля они появлялись, а тут в самом начале апреля нам подростка принесли, — поделилась волонтер центра Алиса Богомолова.

Бельчонок на фотографии поступил в ЦРДЖ 12 мая. Он забежал в магазин и прибился к нашедшим его людям. У бельчонка ранен нос и слиплись глазки

Бельчонок на фотографии поступил в ЦРДЖ 12 мая. Он забежал в магазин и прибился к нашедшим его людям. У бельчонка ранен нос и слиплись глазки

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Бельчата появляются в ЦРДЖ по разным причинам: кто-то выпал из дупла, кто-то пострадал от домашних животных, а у кого-то погибла мама.

— Первые бельчата, которые ко мне поступили, они возраста от полутора до двух месяцев. Когда они подрастают, у них появляются зубки и они переходят на твердую пищу. Чаще всего поступают такие ушибленные маленькие бельчата, которые не рассчитали свои силы. Обычно в среднем месяц-полтора уходит на реабилитацию бельчонка. Так как они подростками поступают, мы их кормим молоком. Они сами прекрасно отказываются от молока, начинают больше лазить, между собой общаться, к человеку становятся не лояльными. Они могут брать еду у человека, но мы их выращиваем так, чтобы они могли в природе жить, — рассказала НГС волонтер.

Бельчата проживут у волонтеров пару недель.

Бельчата проживут у волонтеров пару недель.

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На время реабилитация волонтеры становятся мамами для бельчат. Они кормят из с помощью сосок и смесей, дают бельчатам витамины и лечат от паразитов.

Бельчонок на фото выпал из дупла в Академгородке

Бельчонок на фото выпал из дупла в Академгородке

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— На прошлой недели мне позвонил мужчина и сказал, что к нему белочка пришла. Я посмеялась, что с таким вопросом не ко мне. Я сперва не поняла, мой ли это клиент. Он говорит: «Да нет, настоящая пришла. В магазин в Академгородке». Бельчонок пришел ушибленный с кровоподтеками на носу, — поделилась Алиса Богомолова.

Бельчонок нашелся 25 апреля в Краснообске. Он лежал под деревом без движения. Спустя 4 дня он начал бегать

Бельчонок нашелся 25 апреля в Краснообске. Он лежал под деревом без движения. Спустя 4 дня он начал бегать

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Всего с бельчатами работают два волонтера. У каждого живут по несколько зверьков, чтобы те смогли «дичать» и общаться друг с другом. После реабилитации у волонтеров бельчата поедут жить в вольер на природе.

— У меня сейчас подросток, я думаю, он неделю посидит, чтобы восстановиться. А дальше он переедет в вольер, на природе, на закрытой территории, где не будет взаимодействовать с людьми. Там белки привыкнут к соснам, к тому, чтобы лазить, питаться самостоятельно. От недели до двух бельчата живут в вольере, потом вольер открывается. Бельчата могут уходить, если они готовы. Но у них также есть, куда вернуться. Они могут прийти, попить воды, покушать. И когда последний бельчонок покидает вольер, тогда следующая партия поступает, — объяснила волонтер ЦРДЖ.

В уральском глэмпинге этой весной начали регулярно отдыхать ежи. Сотрудники спасают их от хищников и умиляются без перерыва.

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