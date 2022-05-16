«Пришел с кровоподтеками на носу»: как новосибирские волонтеры спасают малышей-бельчат

В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) с начала апреля 2022 года поступило больше 15 бельчат.

— Это начало сезона. В общей сложности попало около 15 бельчат. Учитывая, что обычно за лето попадает 30 бельчат. Рано начали они размножаться в этом сезоне почему-то. Обычно минимум в середине апреля они появлялись, а тут в самом начале апреля нам подростка принесли, — поделилась волонтер центра Алиса Богомолова.