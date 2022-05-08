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Экопарк атакуют сонные ежики. Мы не знаем, как в нем справляются с таким уровнем милоты

Люди спасают ежей от лис, которые активно на них охотятся

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Ежи без всяких сомнений доверяются людям

Ежи без всяких сомнений доверяются людям

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В уральском глэмпинге этой весной начали регулярно отдыхать ежи. Сотрудники спасают их от хищников и умиляются без перерыва.

За последние три дня экопарк посетили уже трое животных. Они подбегают близко к домикам, доверяются людям и совершенно их не боятся.

— Мы кормим ежиков и с утра снова отпускаем в лес. Их ночами выслеживают лисы, так что мы забираем их в дома. А утром относим на то же место, где нашли, — рассказала Татьяна, сотрудница экопарка. — Лиса тоже ходит рядом. Мы видим ее глаза в темноте.

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Общение с ежиками Татьяна записывает на видео. Осторожно: мы не знаем, как она справляется с таким уровнем милоты.

Посмотрите также видео с дикими животными, заполнившими уральские трассы. Водители осторожно объезжают медвежат и зайцев, а перед лосями почтительно останавливаются.

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