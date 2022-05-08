Экопарк атакуют сонные ежики. Мы не знаем, как в нем справляются с таким уровнем милоты
Люди спасают ежей от лис, которые активно на них охотятся
В уральском глэмпинге этой весной начали регулярно отдыхать ежи. Сотрудники спасают их от хищников и умиляются без перерыва.
За последние три дня экопарк посетили уже трое животных. Они подбегают близко к домикам, доверяются людям и совершенно их не боятся.
— Мы кормим ежиков и с утра снова отпускаем в лес. Их ночами выслеживают лисы, так что мы забираем их в дома. А утром относим на то же место, где нашли, — рассказала Татьяна, сотрудница экопарка. — Лиса тоже ходит рядом. Мы видим ее глаза в темноте.
Общение с ежиками Татьяна записывает на видео. Осторожно: мы не знаем, как она справляется с таким уровнем милоты.
Посмотрите также видео с дикими животными, заполнившими уральские трассы. Водители осторожно объезжают медвежат и зайцев, а перед лосями почтительно останавливаются.