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Манул поточил коготочки и попытался поймать лапой гостью: забавное видео из Новосибирского зоопарка

В охоте на людей кот не преуспел

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Дикий кот всегда не очень доволен вниманием

Дикий кот всегда не очень доволен вниманием

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Манул Зеленогорск — звезда Новосибирского зоопарка — попал на видео постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой.

Кот грелся на солнышке возле сетки. Увидев посетителей он решил сначала наточить коготки, а затем поохотиться на гостей. Кот быстро просунул лапу в сетку, но никого не поймал.

Манулу быстро надоело общаться с людьми, и он убежал в домик.

Ранее манул в Новосибирском зоопарке решил поохотиться на белку. В учреждении у мартышек диана появился детеныш. Анна Новикова сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.

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