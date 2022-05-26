Манул поточил коготочки и попытался поймать лапой гостью: забавное видео из Новосибирского зоопарка
В охоте на людей кот не преуспел
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Манул Зеленогорск — звезда Новосибирского зоопарка — попал на видео постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой.
Кот грелся на солнышке возле сетки. Увидев посетителей он решил сначала наточить коготки, а затем поохотиться на гостей. Кот быстро просунул лапу в сетку, но никого не поймал.
Манулу быстро надоело общаться с людьми, и он убежал в домик.
Ранее манул в Новосибирском зоопарке решил поохотиться на белку. В учреждении у мартышек диана появился детеныш. Анна Новикова сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.