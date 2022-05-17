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Манул устроил охоту на белку: забавное видео из Новосибирского зоопарка (добыча осталась цела)

Кот был максимально сосредоточен

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Ничто не могло отвлечь манула от потенциальной добычи

Ничто не могло отвлечь манула от потенциальной добычи

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Манул в Новосибирском зоопарке решил поохотиться на белку. Забавное видео сняла постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.

Она сначала думала, что дикий кот охотится на птицу, но потом увидела белку.

Белка как будто специально дразнила манула, запрыгнув на клетку. Кот в это время внимательно следил за ее перемещениями. Всё закончилось благополучно — белка убежала.

Ранее в Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Анна Новикова сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.

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