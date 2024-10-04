Что происходит в зоне СВО и на политической арене? Ключевые решения, потери и приобретения

Главное за неделю из военной сводки Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российские города атакуют беспилотники ВСУ. Есть пострадавшие и погибшие. ПВО ежедневно сбивает десятки вражеских дронов над территорией РФ. А Минобороны сообщает об освобождении населенных пунктов.

Каждый день в зоне спецоперации происходит множество событий. Расскажем вам только о самых главных, которые произошли за последние семь дней.

Атаки на РФ

Украинские военные продолжают атаковать российские регионы. Большая часть ударов приходится на приграничные территории. Так, утром 29 сентября 125 украинских беспилотников атаковали Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также Краснодарский край.

Из-за падения обломков одного из беспилотников ВСУ в Воронежской области вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Никто не пострадал. В некоторых машинах, которые стояли на парковке рядом с домом, выбило стекла, также повреждены несколько окон в доме.

В жилом доме выбило стекла Источник: BAZA / T.me У машин, которые находились рядом, также выбиты стекла Источник: MASH / T.me

Гораздо тяжелее ситуация обстояла в Белгородской области. В среду, 2 октября, несколько дронов атаковали две фуры, которые ехали по дороге через Шебекино. Водитель одного грузовика погиб.

— Водитель второго транспортного средства ранен. Мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение, — написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Водитель одной из фур погиб Источник: Настоящий Гладков / Telegram Второй водитель грузовика ранен Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В тот же день в Белгородской области село Ясные Зори попало под обстрел ВСУ. Губернатор рассказал, что два человека погибли, а ранены еще 16 человек.

— Одиннадцать из них доставляются в больницы г. Белгорода. В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии транспортируют двоих пострадавших: у одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья. Девять пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — сообщил Гладков.

Ночью 4 октября над Воронежской областью было уничтожено несколько БПЛА. Один из дронов упал на территорию нефтебазы. По предварительным данным, никто не пострадал.

— Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено, — написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

Приобретения и потери

Самым главным приобретением в зоне спецоперации за прошедшие семь дней стал город Угледар в ДНР. Он имеет важное стратегическое значение, потому что расположен на возвышенности, это давало возможность ВСУ обстреливать важную для России железную дорогу. Помимо Угледара, удалось освободить и другие населенные пункты: Нелеповка, Крутой Яр и Верхнекамское в Донецкой Народной Республики. А также Вишневое в Харьковской области и Макеевку в ЛНР.

Кроме того, российские военные продолжают освобождать территорию Курской области.

— Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля, — сообщили Минобороны в сводке за 3 октября.

По данным Минобороны, с 27 сентября потери ВСУ составили более 2000 военных, а за все время боев на этом направлении — более 19850 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ потеряли 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей и 162 артиллерийских орудия.

Видео от Минобороны Источник: Минобороны России / Telegram

Политические решения

В воскресенье, 29 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал анонсированные изменения в ядерной доктрине. Он также рассказал о том, почему в ядерную доктрину решили внести правки. Песков заявил, что «трезвые головы» поняли намеки, которые в последние два года посылал президент России, а «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику». Это и вызвало необходимость пересмотреть ядерную доктрину.

Корректировки уже подготовлены Источник: zarubinreporter / T.me

Помимо этого, 30 сентября за мужество и героизм Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному, который в августе 2024 года попал под обстрел в Курской области.

Поддубному присвоили звание Героя России Источник: zarubinreporter / T.me









