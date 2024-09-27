Зеленский придумал новый «план победы», Россия пересмотрит ядерную доктрину: главные события СВО за неделю

25 сентября Владимир Путин анонсировал изменения в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российские города атакуют с помощью беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения. ВСУ теряют новые населенные пункты, а украинский лидер Владимир Зеленский пытается перейти к новому «плану победы».

Каждый день в зоне спецоперации происходит множество событий. Расскажем вам только о самых главных, которые произошли за последние семь дней.

Атаки на РФ

Украинские военные продолжают атаковать российские регионы. Большая часть ударов приходится на приграничные территории. Ежедневно ПВО сбивает десятки беспилотников.

В результате атаки БПЛА дом остался без крыши и окон Источник: Настоящий Гладков / T.me











Вечером 24 сентября произошел обстрел Белгорода. Шесть жителей города получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Всего были повреждены 23 частных дома и пять автомобилей.

Регион обстреливают ежедневно. В большинстве случаев обходится без человеческих жертв, но не всегда — 26 сентября губернатор региона сообщил, что в больнице скончался мужчина, автомобиль которого подвергся атаке дрона за несколько дней до этого. Также результатом атак становятся пожары в частных домах, как это произошло в селе Муром после атаки FPV-дрона.

В Таганроге днем 24 сентября беспилотник рухнул возле оживленного шоссе. В результате загорелся склад.

Больше всего досталось складу Источник: Таганрог. Происшествия / Telegram

— В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Регион вновь атаковали 27 сентября. Как сообщил губернатор, тогда последствия ограничились загоревшейся травой.

Также дроны сбивали над Брянской областью. Там тоже обошлось без жертв.

Вооруженные силы Украины 26 сентября нанесли около пяти ударов с помощью беспилотника по зданию администрации Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. Погиб один сотрудник МЧС, трое попали в больницу.

Потери ВСУ

Российские войска наносят удары вглубь Украины по аэродромам, цехам по производству дронов и объектам энергетики, сообщили в Минобороны. Они объяснили, что предприятия обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Также ВС РФ улучшают свое положение на линии боевого соприкосновения, уничтожая противника в районах населенных пунктов Купянск, Першотравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Удалось также отразить несколько контратак.

Уничтожение личного состава ВСУ на Купянском направлении Источник: Минобороны России / T.me

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, 40 польских боевиков уничтожили с помощью четырех авиабомб в Харьковской области.

В Курской области по прежнему идет операция по уничтожению военных и техники, которые смогли пробраться на территорию региона. По данным Минобороны, с 21 сентября потери ВСУ составили более 2020 военных, а за всё время боев на этом направлении — более 17 400 военнослужащих. Также противник остался без огромного количества техники, включая 130 танков, 525 автомобилей, 95 бронетранспортеров и 824 боевых бронированных машин.

Уничтожение целей на курском направлении Источник: Минобороны России / T.me

Российские военнослужащие продвигаются вперед в зоне спецоперации. В Минобороны подтвердили, что им удалось освободить населенные пункты Острое, Григоровка и Украинск Донецкой Народной Республики.

Политические решения

Украинский лидер Владимир Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов, первые четыре из которых будут реализованы до конца года, а последний — в послевоенный период. Подробности пока не уточняется.

На встрече с делегацией Конгресса США в Нью-Йорке украинский лидер заявил, что конфликт может завершиться уже в следующем году при активных действиях международной коалиции союзников Украины. По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден отказал Зеленскому в возможности бить западным оружием по объектам глубоко внутри России. Их следующая встреча по данному вопросу разрешения конфликта пройдет в Германии 12 октября.

Также с Зеленским согласился встретиться кандидат в президенты США Дональд Трамп. Пока он скептически относится к позиции отказа от разрешения конфликта переговорами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва изучит план Зеленского, если он будет в официальных источниках. К содержанию публикаций в СМИ в Кремле относятся с осторожностью.

25 сентября Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, на котором обсудили поправки к ядерной доктрине государства.

— Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию, — заявил Путин.

Путин принимает решения по ядерному оружию Источник: Кремль. Новости / T.me

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это сигналом, «который предупреждает страны о последствиях в случае их участия в нападении на Россию различными средствами».