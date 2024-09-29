Беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов России: вспыхнул пожар в многоэтажке — видео

Загорелся один из балконов дома Источник: Мой и твой Воронеж / t.me











В Воронежской области сбили несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар в жилом доме. О пострадавших не сообщается. В некоторых машинах, которые были припаркованы рядом, выбило стекла, также повреждены несколько окон в доме.

— На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте, — сообщил губернатор Воронежской области в своем Telegram-канале.

Пожар вспыхнул в одном из ЖК Источник: MASH / t.me

Также глава региона сообщил еще о нескольких сбитых дронах ВСУ, по его данным, они горят на земле на окраине города и за его пределами. По словам Гусева, предварительно, повреждена крыша одного дома.

В жилом доме выбило стекла Источник: BAZA / t.me У машин, которые находились рядом, также выбиты стекла Источник: MASH/ t.me

Очевидцы делятся кадрами Источник: MASH/ t.me

Помимо этого, за прошедшую ночь, беспилотники атаковали Ростовскую, Волгоградскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также Краснодарский край.

По данным губернатора Ростовской области, после падения одного из сбитых дронов, загорелась сухая трава.

На видео слышно взрыв Источник: Readovka / t.me

— Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в т. ч. пять — в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе. По оперативной информации пострадавших и разрушений на земле нет, — написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Об атаке беспилотников ВСУ также сообщил губернатор Краснодарского края.

— В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет, — указал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.