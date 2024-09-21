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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали Краснодарский край: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют — видео

Беспилотники атаковали Краснодарский край: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют — видео

О пострадавших не сообщается

2 939
26 комментариев

Пожар в Тихорецком районе после атаки дронов

В Тихорецком районе Краснодарского края сбили два украинских беспилотника, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар. Местные жители сняли произошедшее на видео. Сейчас в селе объявлена временная эвакуация.

Очевидцы выкладывают видео пожара

— Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что на месте ЧП находится глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и докладывает о ситуации.

Также беспилотники атаковали Тверскую и Брянскую области.

— Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Атаки БПЛА Краснодарский край Беспилотники Атаки ВСУ Эвакуация
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Комментарии
27
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
17 минут
мне вот интересно, как живется за бугром, во вражеских странах сынам и дочерям патриотов, развязавших это и вообще, когда они думают идти и защищать своих папаш и мамаш??...почему чужие дети идут и защищают тех, кто здесь только деньги зарабатывает...
Почётный гражданин Левосибирска
44 минуты
Очередной арсенал взлетел на воздух? Никогда такого не было, и вот опять!
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