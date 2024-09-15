Берем банками. Туристы рассказывают, что везут из Абхазии этим летом, — и это не чача и вино

Абхазия не только красивая, но и хлебосольная Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Россияне едут в Абхазию за пляжным отдыхом, фруктами и вином. С собой увозят впечатления, множество красивых фотографий и разные вкусности: сыр, сладости, приправы. Наши коллеги из SOCHI1.RU спросили туристов, что они привозят родным и друзьям в качестве угощения и сувениров и сколько денег тратят на эти цели. А также рассказали, что не стоит покупать.

Лучшие сувениры — это еда

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Меринова впервые отдыхает в Абхазии, и ей всё понравилось: природа, отель на берегу моря, широкие пляжи. И местную кухню она оценила. Хотелось поделиться с родными и друзьями, которые не смогли с ней поехать, поэтому она набрала полчемодана разных местных продуктов: копченое мясо, сыр из молока буйвола, кукурузную муку для мамалыги. За время отпуска она взяла мастер-класс по приготовлению этого блюда.

— Мы с подругой посетили апацху в Гагре, и мне очень понравилась мамалыга с копченым сильно соленым сыром. Я попросила повара провести нам мастер-класс по ее приготовлению, и он назначил нам время, ни копейки не взял за это. Научил готовить и бонусом соус из фасоли. Это очень вкусно — жареное копченое мясо, мамалыга с сыром и подлива из фасоли, — рассказывает Ирина.

Если с фасолью в Санкт-Петербурге всё нормально, то купить кукурузную муку нужного помола — проблема. Поэтому на рынке в Гагре она приобрела несколько килограммов, а еще пять кружков сильно соленого копченого сыра, мяса и аджики. На всё потратила около пяти тысяч рублей. Она намерена дома организовать абхазский ужин и пригласить друзей. Жаль, что для фейхоа сейчас не сезон, компот из этого фрукта она теперь считает самым вкусным на свете. А еще купила десяток маленьких баночек меда с фундуком, этим лакомством угостит коллег на работе. Считает, что лучшие сувениры — это еда.

— Мед, орехи, зелень, лаваш, мы еще успели на сезон инжира, чурчхела местная — это всё так вкусно. Мы с подругой купили несколько килограммов инжира у бабушки и напросились к ней в гости, чтобы варенье из него сварить. И она нас пустила. И чачу с вином дала. Хлебосольные тут люди, — считает Ирина.

Турецкие приправы скупают туристы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Как в Турции побывали

В этом году в Абхазии появилось множество магазинов, где продают настоящие турецкие товары. Это заметила туристка из Москвы Нина Забелина. Она каждый год отдыхает в республике, но такого обилия не видела.

— Друзья приехали к нам из Сочи на выходные и показали магазины с турецкими продуктами. Мы как в Турции побывали. Килограммовая банка вкуснейших маслин — 650 рублей, берем банками, коробка пахлавы — 250 рублей, столько же стоят разные лукумы. Я набрала приправ разнообразных, их стоимость — от 50 до 200 рублей, они отличные. Есть разные соленья, фаршированные сыром перцы, турецкий чай, — рассказала туристка. По ее словам, друзья-сочинцы специально приезжают в Абхазию, чтобы закупиться бытовой химией, зубной пастой, стиральными порошками.

— Всё это очень концентрированное, хватает надолго, поэтому я тоже кое-что купила и планирую из Сочи отправить посылкой в Москву, в багаж всё не вместится, — говорит Нина.

А вот абхазский чай она покупать не рекомендует, в республике он не растет, его происхождение неизвестно. Откуда его завозят — непонятно. То же самое касается меда, чачи и вина. Натурального мало, нужно покупать только у проверенных людей, которые держат пасеки и выращивают виноград. Всё, что впаривают туристам, — суррогат неизвестного происхождения, считает туристка. Москвичка тоже любит местный сыр и приправы, но и их нужно выбирать с умом, а лучше спрашивать у местных, они всегда подскажут, где лучше купить. Не советует Нина приобретать сборы лекарственных трав, которые продают на каждом шагу, что там намешано, неизвестно, как бы, наоборот, не навредить здоровью. А советует посетить турецкие аптеки, есть несколько в Сухуме, говорит, когда была на отдыхе в Турции, покупала там сердечные лекарства, от простуды, витамины. Теперь всё это приобрела в Абхазии.

Не чурчхелой единой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Хочется все пальмы увезти с собой

Отдыхающий из Липецка Евгений Быков в качестве сувениров привозит местные растения — пальмы, лавры, олеандры, цитрусовые, гортензии. Он сам любитель комнатных цветов, утеплил балкон и сделал там оранжерею. Вместе с женой районируют южные растения.

— С лаврушкой никак не могли подружиться, несколько раз привозил саженец, а он всё время погибал. В прошлом году всё же удалось создать благоприятные условия, и весной деревце дало несколько веточек. Абхазские голубые гортензии из заброшенного города Акармара у нас прекрасно прижились на даче. В прошлом году привез виноград сорта «изабелла», пока растет в оранжерее, планирую высадить на участок, — рассказывает Евгений.