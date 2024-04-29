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Страна и мир «Беспредел и винтилово»: после налета силовиков барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

«Беспредел и винтилово»: после налета силовиков барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

Группа приостанавливает работу

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Фанатам не удастся сходить на концерты группы в ближайшее время

Спустя сорок лет после создания метал-группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом заявил лидер и создатель коллектива Сергей «Паук» Троицкий.

— Планы какие? Никаких. Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику, — передают «Известия» слова музыканта.

Это объявление Сергей Троицкий сделал на следующий день после того, как силовики сорвали концерт группы в Нижнем Новгороде. Пока группа выступала на сцене в клубе «Ненависть», вооруженные бойцы ОМОНа ворвались на площадку и увели музыкантов.

Фанатов группы силовики заставили лечь на пол. Тех посетителей, которые сделали это недостаточно быстро, вооруженные люди избили — видео с работой ОМОНа быстро появилось в сети.

— Беспредел и винтилово! Вроде русские из Нижнего, и зверски расправляются с простыми русскими людьми, которые, добросовестно сделав свою работу, пришли на концерт, — написал «Паук» в соцсетях. — Гонения против группы «Коррозия металла» и «Корпорации тяжелого рока» — дело рук темных сил, желающих наступления новых темных веков вместо торжества радости жизни.

Пострадали и организаторы концерта — директор группы Мария Рунова заявила, что у нее диагностировано сотрясение мозга. Еще один из организаторов получил сильный ушиб пальца.

Больше всего досталось барабанщику группы — после задержания он впал в кому. Об этом рассказал лидер группы, заявив, что это произошло «после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни». Других подробностей о состоянии музыканта нет.

На трех участников группы завели протоколы о пропаганде нацистской символики, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Также у музыкантов изъяли более 20 футболок и книги с запрещенной символикой.

Сергей «Паук» Троицкий заявил, что коллективу пришлось заплатить штраф в 173 тысячи рублей на троих. Также, по словам лидера группы, он заплатил залог до суда в размере 1,5 миллиона рублей. Сейчас музыканты уже вернулись в Москву, написал «Паук» в соцсетях.

— Итак, завершился культовый трип «Нижегородская Мясо-бойня Ненависти», — написал лидер «Коррозии металла». — Позади омерзительные и лютые сцены погрома Ненависти...

Лидер группы «Коррозия металла» не первый раз попадает в поле зрения силовиков — в 2002 году на него завели уголовное дело о возбуждении национальной ненависти. В 2015 году «Паука» приговорили к штрафу за исполнение песни, признанной экстремистской, а в 2019 году музыканту пришлось заплатить 2 тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики.

Помимо музыки, «Паук» пытался заниматься политикой — в 2012 году рокер решил избираться мэром Химок, но набрал всего 2,46% голосов. Также Сергей Троицкий баллотировался в мэры Москвы и Новосибирска и планировал попасть в Мосгордуму, но успеха на политическом поле так и не добился.

ПО ТЕМЕ
Коррозия металла Группа Музыканты Силовики Задержание
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