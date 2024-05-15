НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

с-з.

 747мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Сибиряк без страховки полез по балконам высотки

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Второе уголовное дело Архипова
Делают город круче
Новый фильм Гая Ричи
Идти к врачу или нет
Конфликт со CDEK.Shopping
Гормоны и похудение
Финансы ФК «Новосибирск»
НГС в Telegram
Происшествия «Невозможно потушить водой»: что происходит на месте пожара на свалке у Хилокского рынка

«Невозможно потушить водой»: что происходит на месте пожара на свалке у Хилокского рынка

Огонь локализовали

6 714
51 комментарий
Накануне мы провели онлайн-трансляцию о пожаре на левом берегу

Утром 15 мая на полигоне «Левобережный» продолжают тушить пожар. МУП «САХ» вывело дополнительные силы и технику.

— Площадь пожара — 2000 квадратных метров. В настоящее время локализовано открытое пламя. Ведется борьба с задымлением: завоз грунта, его засыпка на очаги возгорания, пролив водой. В работах по ликвидации задымления задействовано 30 сотрудников МУП «САХ». Специфика пожаротушения на полигоне заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой. Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня, — сообщили в МУП «САХ».

Сейчас на полигоне работают четыре бульдозера, два КАМАЗа и две пожарные машины МЧС.

15 мая в ГУ МЧС Новосибирской области не комментировали ситуацию на полигоне. После получения ответа на запрос НГС материал будет дополнен.

Свалка загорелась вечером 14 мая. Площадь пожара составляла 6000 квадратных метров. Чтобы потушить открытое пламя, сотрудникам МЧС понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как происходила борьба с огнем.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Пожар Горит свалка Мусорный полигон
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY14
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Евгений,  38

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Сергей,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление