«Невозможно потушить водой»: что происходит на месте пожара на свалке у Хилокского рынка

Утром 15 мая на полигоне «Левобережный» продолжают тушить пожар. МУП «САХ» вывело дополнительные силы и технику.
— Площадь пожара — 2000 квадратных метров. В настоящее время локализовано открытое пламя. Ведется борьба с задымлением: завоз грунта, его засыпка на очаги возгорания, пролив водой. В работах по ликвидации задымления задействовано 30 сотрудников МУП «САХ». Специфика пожаротушения на полигоне заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой. Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня, — сообщили в МУП «САХ».
Сейчас на полигоне работают четыре бульдозера, два КАМАЗа и две пожарные машины МЧС.
15 мая в ГУ МЧС Новосибирской области не комментировали ситуацию на полигоне. После получения ответа на запрос НГС материал будет дополнен.
Свалка загорелась вечером 14 мая. Площадь пожара составляла 6000 квадратных метров. Чтобы потушить открытое пламя, сотрудникам МЧС понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как происходила борьба с огнем.
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