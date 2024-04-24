Пока жена умирала, писал другим. Подробности суда над экс-министром Казахстана, которого обвиняют в убийстве супруги

В Казахстане продолжается самый резонансный суд этого года: экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева обвиняют в жестоком убийстве своей супруги, Салтанат Нукеновой. Ужасные события произошли в ноябре 2023 года — обвиняемый вместе с женой зашел в ресторан, где принялся избивать девушку. Салтанат попыталась спрятаться в VIP-кабинке, но Бишимбаев настиг ее и продолжил побои. По версии следствия, за закрытыми дверьми экс-министр и убил свою жену. На недавнем заседании суд обозрел содержимое телефона Бишимбаева — рассказываем, какие секреты хранил мобильник тирана.
Заснял издевательства над Салтанат на камеру
В течение долгих месяцев суд не мог посмотреть, что находится в телефоне обвиняемого — сам Бишимбаев отказывался говорить пароль, а специалисты не могли взломать мобильник.
Когда суд всё же получил доступ к телефону, оказалось, что обвиняемый записал 12 видео в день смерти своей жены. На кадрах Бишимбаев кричит на Салтанат, бьет ее и называет «швалью», обвиняя в измене с бизнесменом Раимбеком Баталовым. Судья Айжан Кульбаева также отметила, что на видео Салтанат стоит нагая, в одном пальто.
Видео не стали показывать общественности — кадры увидели лишь участники суда. Брат погибшей, Айтбек Амангельды, также захотел увидеть шокирующие кадры. Взглянув на то, как Бишимбаев издевается над его сестрой, Айтбек не смог сдержать слезы.
Сразу после того, как судья увидел эти кадры, обвиняемый стал настаивать на том, что всё увиденное — монтаж.
— Это монтаж. Такого не может быть. Может быть, как-то мой телефон вскрыли и это загрузили. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос, — уверял Бишимбаев.
Но убедить присутствующих в том, что видео ненастоящее, не вышло. В итоге экс-министр изменил показания — он признался в съемке и добавил, что таким образом «ответил унижением на унижение».
После заседания на связь вышел тот самый бизнесмен Баталов, которого Бишимбаев обвинял в связях с Салтанат:
— Поток чудовищной грязи, порочащей моё имя, вынуждает меня сделать заявление. Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом. Это безумная ложь, — заявил Баталов в соцсетях. — Призываю вас не верить в это вранье... И мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно. Я приношу свои искренние соболезнования.
Переписывался с другими, пока Салтанат умирала
Помимо жестоких видео, на которых Бишимбаев издевается над своей супругой, в телефоне также обнаружили переписки с другими девушками, которые обвиняемый вел с 9 ноября.
Среди чатов судью привлекла переписка с контактом «Юлия Супер». Услышав название, Бишимбаев стал просить не смотреть сообщения, так как они несут личный характер. Но судья всё же прочел переписку — оказалось, что последние сообщения Бишимбаев писал в то время, пока его жена погибала.
Бишимбаев: «Как дела?»
Юлия Супер: «Всё в порядке, как твои?»
Бишимбаев: «Что дел, свободна?»
Юлия Супер: «Ресницы делала. Свободна. Во сколько?»
Также в телефоне Бишимбаева обнаружили переписку с блогершей Гульнарой Насырбековой. В день смерти Салтанат она писала Бишимбаеву, что тот «пахнет розами».
Оказалось, что женщина была в ресторане в день, когда Бишимбаев избил Салтанат. Блогершу допросили в зале суда — она заявила, что разговаривала с Бишимбаевым только на рабочие темы.
— Я заказала такси, приехала в «Бау», центральные двери были закрыты. Я позвонила, он вышел со стороны кухни. Провел в ВИП-зону. Мы сели и начали разговаривать. Сначала говорили о прошедшем турнире. Потом говорили о детях, о моей программе по растительному питанию. Он спрашивал про мой блог, рекламу. Мы завели разговор о ресторанах, — рассказала Насырбекова.
Что касается сообщения о запахе Бишимбаева, то блогерша заявила, что просто перепутала контакты и написала это случайно. Что касается самого экс-министра, то она подчеркнула, что он не интересен ей «ни как человек, ни как мужчина».
Ранее мы рассказывали о том, что происходило в суде на прошлой неделе, как начинались отношения Салтанат и Бишимбаева и кем была погибшая девушка.