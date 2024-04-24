Пока жена умирала, писал другим. Подробности суда над экс-министром Казахстана, которого обвиняют в убийстве супруги

Бишимбаев долго не хотел, чтобы содержимое телефона кто-то увидел Источник: Nukenova HELP / T.me; Jogargy_sot / T.me











В Казахстане продолжается самый резонансный суд этого года: экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева обвиняют в жестоком убийстве своей супруги, Салтанат Нукеновой. Ужасные события произошли в ноябре 2023 года — обвиняемый вместе с женой зашел в ресторан, где принялся избивать девушку. Салтанат попыталась спрятаться в VIP-кабинке, но Бишимбаев настиг ее и продолжил побои. По версии следствия, за закрытыми дверьми экс-министр и убил свою жену. На недавнем заседании суд обозрел содержимое телефона Бишимбаева — рассказываем, какие секреты хранил мобильник тирана.



Заснял издевательства над Салтанат на камеру

В течение долгих месяцев суд не мог посмотреть, что находится в телефоне обвиняемого — сам Бишимбаев отказывался говорить пароль, а специалисты не могли взломать мобильник.



Когда суд всё же получил доступ к телефону, оказалось, что обвиняемый записал 12 видео в день смерти своей жены. На кадрах Бишимбаев кричит на Салтанат, бьет ее и называет «швалью», обвиняя в измене с бизнесменом Раимбеком Баталовым. Судья Айжан Кульбаева также отметила, что на видео Салтанат стоит нагая, в одном пальто.

Источник: Информбюро / YouTube

Видео не стали показывать общественности — кадры увидели лишь участники суда. Брат погибшей, Айтбек Амангельды, также захотел увидеть шокирующие кадры. Взглянув на то, как Бишимбаев издевается над его сестрой, Айтбек не смог сдержать слезы.



Источник: Информбюро / YouTube











Сразу после того, как судья увидел эти кадры, обвиняемый стал настаивать на том, что всё увиденное — монтаж.



— Это монтаж. Такого не может быть. Может быть, как-то мой телефон вскрыли и это загрузили. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос, — уверял Бишимбаев.



Но убедить присутствующих в том, что видео ненастоящее, не вышло. В итоге экс-министр изменил показания — он признался в съемке и добавил, что таким образом «ответил унижением на унижение».



После заседания на связь вышел тот самый бизнесмен Баталов, которого Бишимбаев обвинял в связях с Салтанат:



— Поток чудовищной грязи, порочащей моё имя, вынуждает меня сделать заявление. Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом. Это безумная ложь, — заявил Баталов в соцсетях. — Призываю вас не верить в это вранье... И мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно. Я приношу свои искренние соболезнования.



Переписывался с другими, пока Салтанат умирала

Помимо жестоких видео, на которых Бишимбаев издевается над своей супругой, в телефоне также обнаружили переписки с другими девушками, которые обвиняемый вел с 9 ноября.



Среди чатов судью привлекла переписка с контактом «Юлия Супер». Услышав название, Бишимбаев стал просить не смотреть сообщения, так как они несут личный характер. Но судья всё же прочел переписку — оказалось, что последние сообщения Бишимбаев писал в то время, пока его жена погибала.



Бишимбаев: «Как дела?»



Юлия Супер: «Всё в порядке, как твои?»



Бишимбаев: «Что дел, свободна?»



Юлия Супер: «Ресницы делала. Свободна. Во сколько?»



Также в телефоне Бишимбаева обнаружили переписку с блогершей Гульнарой Насырбековой. В день смерти Салтанат она писала Бишимбаеву, что тот «пахнет розами».



Оказалось, что женщина была в ресторане в день, когда Бишимбаев избил Салтанат. Блогершу допросили в зале суда — она заявила, что разговаривала с Бишимбаевым только на рабочие темы.



— Я заказала такси, приехала в «Бау», центральные двери были закрыты. Я позвонила, он вышел со стороны кухни. Провел в ВИП-зону. Мы сели и начали разговаривать. Сначала говорили о прошедшем турнире. Потом говорили о детях, о моей программе по растительному питанию. Он спрашивал про мой блог, рекламу. Мы завели разговор о ресторанах, — рассказала Насырбекова.



Что касается сообщения о запахе Бишимбаева, то блогерша заявила, что просто перепутала контакты и написала это случайно. Что касается самого экс-министра, то она подчеркнула, что он не интересен ей «ни как человек, ни как мужчина».