Священника задержали за икону с Бандерой, Кадыров показал видео с тренировки и другие новости России за 23 апреля

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 23 апреля.
В Совфеде сообщили точную дату инаугурации Путина
Инаугурация Путина состоится 7 мая, об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подтвердил ТАСС эту информацию, по его словам все сенаторы уже получили официальное приглашение на инаугурацию. Накануне они пройдут ПЦР-тестирование.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что инаугурация пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».
Шествия «Бессмертного полка» отменили по всей стране
В 2024 году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн, традиционные шествия проводить не будут. Как сообщила сопредседатель штаба движения депутат Елена Цунаева, такое решение принято из соображений безопасности.
В Волгограде было принято решение отменить не только шествие «Бессмертного полка», но и первомайскую демонстрацию, акцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, праздничные концерты, салюты, фейерверки и ряд других мероприятий. Как сообщили в администрации Волгограда, парад 9 мая отменять не будут, но при проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности.
ФСБ сообщила о задержании священника за реабилитацию нацизма
В Омске задержали 57-летнего священника, его обвиняют в реабилитации нацизма. В УФСБ России по Омской области сообщили, что священник демонстрировал прихожанам икону, на которой были изображены Степан Бандера, Роман Шухевич и Иосиф Слипый.
— Кроме того, священнослужитель, придерживаясь радикальных националистических взглядов, во время богослужений распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над русским, — заявили в региональном УФСБ.
Как стало известно NGS55.RU, речь идет о священнике Греко-католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы. Судьба религиозной организации будет решена по итогам расследования.
СМИ сообщили, что Кадыров болен — он в ответ выложил видео тренировки
Накануне ряд СМИ сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров смертельно болен. Кадыров эти сообщения никак не комментировал, но в ночь с 22 на 23 апреля выложил видео из тренажерного зала.
— Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Помните, забота о здоровье — это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху, как в спорте, так и в жизни, — пишет глава Чечни.
В МВД заявили, что в детских лагерях должны быть укрытия от беспилотников
23 апреля состоялось заседание комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященное подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 года. Представитель Министерства внутренних дел во время заседания заявила, что в местах массового пребывания детей должны быть созданы безопасные укрытия.
— С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и с персоналом маршруты безопасного следования к ним, — заявила заместитель начальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Светлана Ушакова.
Также в оздоровительные лагеря на побережье Краснодарского края, в Крыму и Севастополе направят дополнительных сотрудников МВД.