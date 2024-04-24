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Страна и мир обзор Священника задержали за икону с Бандерой, Кадыров показал видео с тренировки и другие новости России за 23 апреля

Священника задержали за икону с Бандерой, Кадыров показал видео с тренировки и другие новости России за 23 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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Силовики провели обыски в приходе священника, которого обвиняют в реабилитации нацизма

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 23 апреля.

В Совфеде сообщили точную дату инаугурации Путина

Инаугурация Путина состоится 7 мая, об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подтвердил ТАСС эту информацию, по его словам все сенаторы уже получили официальное приглашение на инаугурацию. Накануне они пройдут ПЦР-тестирование.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что инаугурация пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».

Шествия «Бессмертного полка» отменили по всей стране

В 2024 году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн, традиционные шествия проводить не будут. Как сообщила сопредседатель штаба движения депутат Елена Цунаева, такое решение принято из соображений безопасности.

В Волгограде было принято решение отменить не только шествие «Бессмертного полка», но и первомайскую демонстрацию, акцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, праздничные концерты, салюты, фейерверки и ряд других мероприятий. Как сообщили в администрации Волгограда, парад 9 мая отменять не будут, но при проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности.

ФСБ сообщила о задержании священника за реабилитацию нацизма

В Омске задержали 57-летнего священника, его обвиняют в реабилитации нацизма. В УФСБ России по Омской области сообщили, что священник демонстрировал прихожанам икону, на которой были изображены Степан Бандера, Роман Шухевич и Иосиф Слипый.

— Кроме того, священнослужитель, придерживаясь радикальных националистических взглядов, во время богослужений распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над русским, — заявили в региональном УФСБ.

Как стало известно NGS55.RU, речь идет о священнике Греко-католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы. Судьба религиозной организации будет решена по итогам расследования.

СМИ сообщили, что Кадыров болен — он в ответ выложил видео тренировки

Накануне ряд СМИ сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров смертельно болен. Кадыров эти сообщения никак не комментировал, но в ночь с 22 на 23 апреля выложил видео из тренажерного зала.

— Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Помните, забота о здоровье — это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху, как в спорте, так и в жизни, — пишет глава Чечни.

В МВД заявили, что в детских лагерях должны быть укрытия от беспилотников

23 апреля состоялось заседание комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященное подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 года. Представитель Министерства внутренних дел во время заседания заявила, что в местах массового пребывания детей должны быть созданы безопасные укрытия.

— С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и с персоналом маршруты безопасного следования к ним, — заявила заместитель начальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Светлана Ушакова.

Также в оздоровительные лагеря на побережье Краснодарского края, в Крыму и Севастополе направят дополнительных сотрудников МВД.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Рамзан Кадыров Омск ФСБ БПЛА МВД Детский лагерь Инаугурация Владимир Путин Реабилитация нацизма Бессмертный полк
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