Беременная россиянка погибла под обстрелом, школьницу избили из-за национальности: главные новости за 20 апреля

Кадр из обстрелянной Новой Таволжанки Источник: Настоящий Гладков / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 20 апреля.

В Петербурге избили школьницу

В Сети расходится видео, где подростки избивают одноклассницу из-за национальности. За кадром мальчик выкрикивает националистические лозунги и говорит: «Снимаем плачущую хачиху». На записи одноклассник толкает девочку в спину, она падает и начинает плакать.



После у нее завязалась потасовка с другим мальчиком, во время которой третий одноклассник бьет школьницу кулаком по позвоночнику. После этого она падает на колени и задыхается от боли. За происходящей в классе травлей наблюдала учительница, которая сказала лишь, чтобы школьников кто-то разнял, и никак не пыталась остановить происходящее.

Источник: Поздняков 3.0 / T.me

Ряд Telegram-каналов сообщил, что инцидент произошел в Москве. Однако наши коллеги из MSK1.RU выяснили, что это произошло в одной из школ Санкт-Петербурга.



Видео заинтересовалась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что этой историей занимаются правоохранительные органы.

— Большой вопрос: почему школы стараются замять такие инциденты? Это неправильно, — возмутилась Мизулина.

Паводок в Кургане

В нескольких регионах России продолжается разрушительный паводок. Администрация Кургана призывает жителей домов, прилегающих к дамбе, незамедлительно эвакуироваться, правительство региона предупреждает об угрозе подтопления.

Уровень воды в реке Тобол составляет 1015 см при критической отметке в 850 см. Опасный уровень продержится минимум до 25 апреля. Вода из Кургана движется в Белозерский округ, уровень воды в районе села Белозерского уже достиг отметки 570 см. Жителям 18 населенных пунктов области предписано превентивно эвакуироваться.



— Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных. Детей, пожилых и маломобильных родственников лучше вывезти заранее в наши ПВР или к родным. И самим эвакуироваться лучше заранее, — рекомендует правительство.



Также аэропорт Кургана начал эвакуацию аэродромного оборудования из-за угрозы подтопления, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Для этого вчера аэродромные службы вывели из эксплуатации радиомаячные системы посадки и дальномеры с обоих курсов посадки на взлетно-посадочную полосу.



По данным МЧС России, в Курганской области с паводком борются свыше 4 тысяч специалистов и почти 1,5 тысячи единиц техники. Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, уже подтоплена либо затоплена.



Атаки ВСУ

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Осколком снаряда смертельно ранило беременную женщину.

— Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. К большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека… — написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Три человека получили ранения. В больницу доставили женщину с контузией и осколочным ранением бедер. Один мужчина получил контузию и ссадину на ноге, второй — ссадину коленного сустава.



Ночью в селе Пороз Грайворонского городского округа в результате атаки украинских БПЛА погибли два человека — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Всего была отражена атака 50 украинских беспилотников.



Погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин

В зоне СВО погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале.

Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. Последний репортаж вышел два дня назад — о том, как российские военные учатся борьбе с украинскими дронами с помощью дробовиков.

На сайте «Известий» отмечено, что Еремин «в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов "Краснополь"». Он погиб в результате атаки FPV-дрона — после сброса боеприпаса. Еремин снимал репортаж в Запорожской области.