«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали

Чтобы не срываться на импульсивные покупки, женщина удалила маркетплейсы и начала пользоваться только наличными деньгами Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Необычным опытом экономии средств с нашими коллегами из 72.RU поделилась многодетная мама Татьяна. В 2020 году, когда женщина была беременна третьим ребенком, вместе с мужем решила попробовать один эксперимент, на год отказавшись от покупок. За 12 месяцев семье удалось сделать косметический ремонт в квартире, съездить в отпуск всей семьей и в общей сложности накопить около 250 тысяч рублей. Однако не всё оказалось так просто. Как героиня боролась с постоянным желанием купить что-то по скидке и отбивалась от мнения окружающих — читайте в ее колонке.



Разобрали шкафы и удалили маркетплейсы

Всё началось в начале 2020 года. У нас было двое детей и всего один шкаф в двухкомнатной квартире. В какой-то момент вещи просто перестали помещаться в этот шкаф, приходилось постоянно что-то перебирать, прибираться. Вечером после работы вместо отдыха и общения с семьей, идешь разбирать вновь образовавшиеся завалы. Сначала я заинтересовалась организацией пространства, бывшая соседка по дому как раз была организатором пространства и вела свой блог. Потом увидела, что она проходила эксперимент год без покупок, заинтересовалась и решила попробовать.

Начали с глобального пересмотра всего нажитого. Оказалось, что у нас есть всё, и многое даже на вырост. Составили список разрешенных покупок. А именно: продукты, но не делать запасы, а покупать только тогда, когда закончится предыдущая упаковка. Разрешено было покупать лекарства и вещи взамен старых, если они сломались и не могут быть заменены чем-то другим. Например, холодильник у нас один, если бы он сломался, то купили бы новый. А свитеров три штуки, если один порвется, то покупать нельзя, так как есть еще два. Разрешено было приобретать канцелярию к школе в умеренных количествах. Школа — это важный пункт образования детей, и что там может пригодиться, бывает невозможно предугадать наперед. Также мы хотели сделать косметический ремонт в квартире и поменять обои, поэтому разрешалось покупать обои, клей. Приложения маркетплейсов пришлось удалить, потому что первые месяцы очень хотелось чего-нибудь «просто посмотреть». Чтобы не соблазниться, приняла решение убрать их из телефона, пока не закончится эксперимент.

«Идешь и думаешь: «О, скидочка!»

Самый сложный период — это первый месяц, начиная со второй недели, и второй месяц. Первую неделю ты еще как бы на драйве, думаешь, какой ты молодец, в конце маячит неплохая сумма на счету. Потом начинает очень хотеться сходить в магазин «погулять», особенно если идешь за хлебом, а в магазине есть всё: от туалетной бумаги до мебели и одежды. Идешь и думаешь: «О, скидочка!» Но к этому мы были готовы. Муж вообще не ходит в магазин, покупками занимаюсь я. Детей решено было временно не брать с собой в магазины, чтобы не мамкали «ну купи». Пришлось сократить походы по продуктовым. Я оставляла кошелек дома, взяв с собой только ограниченную сумму. То есть иду за хлебом и в кармане 30 рублей, больше никаких денег или карт. Кстати, очень эффективный способ, даже если захочешь сорваться — не сможешь.

Чтобы не поддаваться искушению, женщина удалила маркетплейсы с телефона, а в магазин ходила только с ограниченной суммой наличных Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Деньги, которые удавалось сэкономить, откладывались в конверт. На банковских картах их практически невозможно сохранить, потому что, как говорится, рука тянется, к тому же нет ощущения суммы. То есть в руках не держишь пачку денег, а видишь только цифры. Поэтому решили откладывать в конверт.



К третьему месяцу уже все привыкли. Пришло осознание, что ничего глобально плохого не произошло. Мы все живы, нам есть чем питаться, что носить, никто не умер от отсутствия покупок. В это время разразился как раз ковид, у мужа стало мало работы, а мне пришлось уволиться со своей, так как ждали третьего малыша, а работала я в людном месте. Здоровье важнее.

Доход был не стабильный. Муж — дальнобойщик, когда ездит, то зарплата есть, дома сидит — зарплаты нет. Где-то, наверное, ближе к лету начались ковидные выплаты на детей, каких-то других пособий еще не было, они появились позже. На вскидку доход был около 40–50 тысяч рублей в месяц в среднем. К этому времени уже эксперимент начал давать свои первые плоды: у нас уже начали накапливаться деньги. Поэтому катастрофы от проблем с работой не случилось. Наоборот, ближе к лету уже купили обои, планировали делать ремонт перед рождением ребенка.

Стабильно есть 150 тысяч в заначке

Перед рождением третьего ребенка решили, что все заслужили отдых, и отправились в отпуск на юг. Мы съездили всей семьей в Анапу на две недели. В поездке также придерживались эксперимента. Из отпуска не привезли ничего, кроме фотографий и прекрасных воспоминаний. Ехали, кстати, налегке — это тоже действие эксперимента, потому что уже нет тяги накапливать и тащить всё за собой. По приезде закончили ремонт, уже было легко и не тянуло никуда. Сразу скажу, что подготовки к рождению особо не было, не считая косметического ремонта. Почти все вещи остались от старших детей, поэтому покупали по факту. Вот сейчас нужны памперсы — пошли и купили одну пачку.

Это чек об оплате санатория «Малая Бухта» в Анапе на четверых человек на 10 дней. В стоимость вошло трехразовое питание и перекусы. До Анапы семья добиралась на поезде, в плацкартном вагоне. Билеты на детей вышли со скидкой в 50% Источник: предоставлено редакции











Ремонт обошелся нам примерно в 25–30 тысяч рублей, а отпуск — около 80. Всё, что сохранилось — стало отчасти финансовой подушкой (сейчас стабильно 150 тысяч рублей имеется всегда). После начали копить на дом. В 2022 году купили участок, в 2023-м накопили на первоначальный взнос и начали строиться. Сейчас в планах делать отделку. То есть за год эксперимента примерно 250 тысяч рублей удалось сэкономить. В ценах 2020 года, учитывая, что работал только супруг, это была очень значительная сумма для нас. В отпуск мы тогда съездили впервые за восемь лет, дети впервые побывали на море. При этом отмечу, что мы не голодали, питание было хорошим, дети ходили на кружки, просто не покупали вещи, пока не испортится то, что имеется.



«Неужели у вас нет денег?»

Есть и минусы у эксперимента, без этого никак. Самый главный — это реакция окружающих. Родственники начали задавать вопросы: «Вы ходите в одном и том же, ничего не покупаете, у вас всё в порядке, неужели у вас нет денег?»

Для старшего поколения полные антресоли и частое их пополнение — это признак благополучия. Татьяна, многодетная мама

Они на самом деле волновались, всё ли у нас в порядке. Сложно было с разного рода родительскими комитетами, когда к различным праздникам предлагалось скинуться и купить детям презенты. Ведь и ребенка не хотелось обидеть, и общественное мнение давало о себе знать: «Они не складываются, потому что бедные, малоимущие или маргинальные». Сложно было даже с друзьями. Многие разговоры, как оказалось, с подругами сводились к вещам, кто и что купил, где, какой артикул. Когда вот эта часть жизни перестала интересовать меня, то выяснилось, что особо тем для разговоров не много осталось. Но друзья с интересом следили, как продвигается эксперимент, задавали вопросы, шутили.



Некоторые привычки сохранились до сих пор. Например, в одежде: она постепенно сокращалась, пока не осталось по два комплекта на каждый сезон. Я до сих пор пользуюсь только двумя комплектами одежды плюс парадно-выходная. То есть у меня есть по двое джинсов и кофт, еще платье, в котором можно ходить на различные мероприятия. На лето также два комплекта и парадное. Я не испытываю какого-то дискомфорта от этого. Это всего одна полочка одежды, если что-то приходит в негодность, то только потом покупаю новое. У мужа и до этого было не густо в гардеробе. Он не любитель шопинга, и для него вообще безболезненно прошел эксперимент, наоборот, только радовался. Дети перенесли по-разному: старшая дочь, конечно, тяжелее. Все-таки она девочка и ходила в школу, где все друг у друга смотрят всё, как говорится «понтуются». Но ей так понравилось в отпуске и свежий ремонт в комнате, что она поняла, для чего всё было. Сын легко перенес. Он, видимо, тоже устал постоянно прибраться, и когда одежда и вещи стали постепенно убывать, а новые перестали появляться, он был очень рад. Готов и зимой и летом гонять в футбол в одних трусах, и чтобы ни слова об уборке.