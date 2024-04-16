В Кургане эвакуация, в Москве — дрон, в Крыму — запреты для мигрантов: главные новости за 15 апреля

В Кургане вода затапливает набережную, дамбы наращивают с помощью мешков с песком Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 15 апреля.



Эвакуация населения из-за паводка

Глава МЧС России Александр Куренков 15 апреля вновь прибыл в Оренбургскую область — уже в третий раз после начала паводка. В Оренбургской области паводок идет на спад, но сейчас вода прибывает в Курганской и Тюменской областях. Куренков поручил главам регионов усилить информирование граждан о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий, раздаче гумпомощи.



Вечером 15 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил семь метров — это отметка, при которой в городе наступают «неблагоприятные явления». Вода начинает выходить на пойму. Администрация города обратилась к жителям затапливаемых территорий — их просят эвакуироваться сегодня на предоставленных автобусах. Губернатор региона сообщил, что эвакуация жителей части Кургана может быть в скором времени затруднена из-за подтопления дорог.

Эвакуация населения также началась в Тюменской области, власти сообщают, что она плановая. Утром 15 апреля сообщалось, что вода в реке Ишим приближается к критической отметке.

— На гидропосте у Ильинки на реке Ишим вода прибыла на 33 сантиметра, теперь ее уровень составляет 781 сантиметр. Критическая отметка для этого поста установлена на отметке в 800 сантиметров, — сообщали региональные власти.



В Томске водой разрушило грунтовую дамбу у Коммунального моста, уровень воды в реке Томь достиг 860 см. Дорожное полотно частично разберут, чтобы снизить напор на мост.

В Крыму запретили нанимать на работу мигрантов

В Крыму в 2024 году запретили нанимать мигрантов в 35 сферах деятельности. Соответствующий указ выпустил глава региона Сергей Аксенов.

— Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, — говорится в тексте указа.



В перечень вошли растениеводство и животноводство, производство продуктов и напитков, обработка и утилизация отходов, оптовая и розничная торговля (кроме торговли авто и мотоциклами), образование, культура и другие.

Блогера Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест

В Москве Тверской районный суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Накануне, 14 апреля, он признал вину в неуплате 124 миллионов рублей налогов. Портнягин известен как руководитель клуба миллиардеров, владелец нескольких бизнесов в России и Дубае и бизнес-коуч. Его Club 500 — закрытый бизнес-клуб для людей с доходом от 100 миллионов рублей. Как указано на его сайте, это «бизнес-клуб для предпринимателей, которые хотят не просто усилить свои профессиональные качества, но и улучшить качество жизни». Чтобы вступить в него, нужно заполнить заявку и указать оборот своей компании. Как утверждают создатели, средний оборот каждого резидента — 2,6 миллиарда рублей в год.

В офисе на западе Москвы нашли украинский дрон

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что в офисе на западе Москвы нашли украинский дрон «Баба Яга», владельца допрашивают. По данным телеграм-канала Baza, в офис компании «Ард Сатком сервис» беспилотник попал из зоны военной операции. Владелец планировал разработать его аналог и хотел изучить систему связи, которую использует устройство.

В компании «Ард Сатком сервис» сообщили РБК, что «оперативно-разыскных мероприятий в помещениях компании не проводилось».

— По всему остальному комментариев дать не можем, — цитирует издание слова представителя компании.



По данным РБК, одно из направлений работы «Ард Сатком сервис» — разработка средств выявления и нейтрализации помех от любых источников электромагнитного излучения.



Правительство поддержало закон о штрафах для электросамокатчиков

Правительство России поддержало законопроект об ответственности за нарушение ПДД для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Однако Кабмин попросил доработать закон, в том числе соотнести размеры предлагаемых штрафов со степенью общественной вредности правонарушений.

