Новая Блиновская? Главу «клуба миллионеров» и блогера Трансформатора задержали из-за 124 миллионов рублей

14 апреля блогер Трансформатор (он же — Дмитрий Портнягин) признал вину в неуплате 124 миллионов рублей налогов. Он задержан, уже 15 апреля суд изберет ему меру пресечения. При этом известен Портнягин как руководитель клуба миллиардеров, владелец нескольких бизнесов в России и Дубае, бизнес-коуч и просто обладатель роскошной жизни.
Собрали главную информацию о Портнягине и его деле.
Кто это?
Дмитрий Портнягин известен благодаря своему блогу «Трансформатор». На YouTube он публикует ролики с бизнес-советами и подкасты с миллиардерами.
В марте этого года он пожаловался на постоянные проверки налоговой. По его словам, СМИ писали, что он помогал укрываться блогеру Лерчек от неуплаты налогов и скоро проверки доберутся и до него. Его Сlub 500 — закрытый бизнес-клуб для людей с доходом от 100 миллионов рублей.
Как указано на его сайте, это «бизнес-клуб для предпринимателей, которые хотят не просто усилить свои профессиональные качества, но и улучшить качество жизни». Чтобы вступить в него, нужно заполнить заявку и указать оборот своей компании. Как утверждают создатели, средний оборот каждого резидента — 2,6 миллиарда рублей в год.
По данным Audit.ru, основные виды деятельности организации — консультации по вопросам финансового посредничества, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. В рамках клуба проходят бизнес-завтраки, инвестиционные питчинги (презентации проекта с целью нахождения инвесторов. — Прим. ред.), встречи с ментором и тренировки по футболу.
По данным «Контур.Фокуса», выручка клуба на конец 2022 года составила 251,5 млн рублей.
Другие бизнес-проекты Портнягина
Помимо премиального бизнес-клуба Club 500 у Дмитрия Портнягина есть несколько других крупных проектов.
В центре Москвы блогер открыл комплекс сибирских бань Siberia. Стоимость спа-программ в заведении начинается от 95 тысяч рублей. За эту цену посетитель получит несколько парений, массаж и паровые ингаляции. За 40 тысяч рублей для гостей подготовят купель, а за 20 тысяч — настил из можжевельника.
Несмотря на высокую стоимость услуг, комплекс пользуется большим спросом среди посетителей. По данным «Контур.Фокуса», выручка Siberia на конец 2022 года составила 159,8 млн рублей.
Одно из увлечений Дмитрия — путешествия. Это хобби предприниматель тоже успешно монетизировал, основав клуб эксклюзивных премиальных путешествий для предпринимателей Transformator travel. Сейчас офис компании базируется в Дубае.
Ближайший доступный для бронирования тур — путешествие в Бутан и Непал в ноябре 2023 года. Побывать в этих местах Южной Азии с Transformator travel можно за 13,7 тысячи долларов (более 1,2 млн рублей по текущему курсу).
Также Портнягин пишет книги. Под его авторством вышла трилогия про его опыт в бизнесе: «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» (2017), «Трансформатор 2. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть» (2018) и «Трансформатор 3. В чем сила, бро?» (2020). Стоимость книг начинается от 549 рублей.
Бизнес за рубежом
В марте 2022 года предприниматель переехал в Дубай, где активно занимается новыми проектами. Первым делом в ОАЭ он открыл филиал клуба Club 500. Также в Дубае появился премиальный банный комплекс Siberia. Летом Портнягин запустил сервис по прокату, обслуживанию и аренде премиальных автомобилей DEIZ.
Также в «портфеле» зарубежных бизнес-проектов Портнягина — The Ugly Duck Toy (производство коллекционных игрушек) и барбершоп Borodach.
Что пошло не так?
Сейчас бизнес-коуч находится под следствием вместе со своей супругой Екатериной. Против семейной пары возбудили уголовные дела по статьям 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не оплатили 124 миллиона рублей налогов. В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путем, они совершили перации, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Также у Портнягинах образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллиона рублей. 124 миллиона он уже возместил государству, касательно 64 миллионов информации пока нет
11 апреля, Екатерину Портнягину задержали в Москве. Женщину доставили в управление СК по Московской области. В рамках расследования оперативники побывали в офисах бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, где провели обыски и изъяли документы.
После этого Портнягин написал в своем телеграм-канале, что считает произошедшее недоразумением. Ранее он говорил, что удивился действиям правоохранительных органов, потому что погасил «основное тело долга» еще 1,5 года назад.
— Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд, — написал блогер у себя в Telegram-канале.
После этого он добавил, что остается дома, не убегает и помогает участникам СВО. Также блогер пообещал, что погасит штрафы и пени в размере 64 миллионов рублей. Его девушку задержали на 15 часов. Сам блогер в это время находился, как он утверждал, на «линии боевого столкновения». Его задержали в пятницу, 12 апреля, в Ростовской области, чтобы доставить в Москву.
Защита блогера намерена настаивать на прекращении уголовного дела.