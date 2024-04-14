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Бизнес Новая Блиновская? Главу «клуба миллионеров» и блогера Трансформатора задержали из-за 124 миллионов рублей

Новая Блиновская? Главу «клуба миллионеров» и блогера Трансформатора задержали из-за 124 миллионов рублей

Бизнесмену грозит тюремный срок по делу о неуплате налогов

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Портнягин — блогер, бизнесмен и бизнес-коуч

14 апреля блогер Трансформатор (он же — Дмитрий Портнягин) признал вину в неуплате 124 миллионов рублей налогов. Он задержан, уже 15 апреля суд изберет ему меру пресечения. При этом известен Портнягин как руководитель клуба миллиардеров, владелец нескольких бизнесов в России и Дубае, бизнес-коуч и просто обладатель роскошной жизни.

Собрали главную информацию о Портнягине и его деле.

Кто это?

Дмитрий Портнягин известен благодаря своему блогу «Трансформатор». На YouTube он публикует ролики с бизнес-советами и подкасты с миллиардерами.

В марте этого года он пожаловался на постоянные проверки налоговой. По его словам, СМИ писали, что он помогал укрываться блогеру Лерчек от неуплаты налогов и скоро проверки доберутся и до него. Его Сlub 500 — закрытый бизнес-клуб для людей с доходом от 100 миллионов рублей.

Как указано на его сайте, это «бизнес-клуб для предпринимателей, которые хотят не просто усилить свои профессиональные качества, но и улучшить качество жизни». Чтобы вступить в него, нужно заполнить заявку и указать оборот своей компании. Как утверждают создатели, средний оборот каждого резидента — 2,6 миллиарда рублей в год.

Портнягин с женой — пара сейчас растит сына

По данным Audit.ru, основные виды деятельности организации — консультации по вопросам финансового посредничества, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. В рамках клуба проходят бизнес-завтраки, инвестиционные питчинги (презентации проекта с целью нахождения инвесторов. — Прим. ред.), встречи с ментором и тренировки по футболу.

По данным «Контур.Фокуса», выручка клуба на конец 2022 года составила 251,5 млн рублей.

Дмитрий Портнягин уже несколько суток задержан

Другие бизнес-проекты Портнягина

Помимо премиального бизнес-клуба Club 500 у Дмитрия Портнягина есть несколько других крупных проектов.

В центре Москвы блогер открыл комплекс сибирских бань Siberia. Стоимость спа-программ в заведении начинается от 95 тысяч рублей. За эту цену посетитель получит несколько парений, массаж и паровые ингаляции. За 40 тысяч рублей для гостей подготовят купель, а за 20 тысяч — настил из можжевельника.

Несмотря на высокую стоимость услуг, комплекс пользуется большим спросом среди посетителей. По данным «Контур.Фокуса», выручка Siberia на конец 2022 года составила 159,8 млн рублей.

Новая русская роскошь в бане от Портнягина

Одно из увлечений Дмитрия — путешествия. Это хобби предприниматель тоже успешно монетизировал, основав клуб эксклюзивных премиальных путешествий для предпринимателей Transformator travel. Сейчас офис компании базируется в Дубае.

Ближайший доступный для бронирования тур — путешествие в Бутан и Непал в ноябре 2023 года. Побывать в этих местах Южной Азии с Transformator travel можно за 13,7 тысячи долларов (более 1,2 млн рублей по текущему курсу).

Также Портнягин пишет книги. Под его авторством вышла трилогия про его опыт в бизнесе: «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» (2017), «Трансформатор 2. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть» (2018) и «Трансформатор 3. В чем сила, бро?» (2020). Стоимость книг начинается от 549 рублей.

Просветление стоит дорого

Бизнес за рубежом

В марте 2022 года предприниматель переехал в Дубай, где активно занимается новыми проектами. Первым делом в ОАЭ он открыл филиал клуба Club 500. Также в Дубае появился премиальный банный комплекс Siberia. Летом Портнягин запустил сервис по прокату, обслуживанию и аренде премиальных автомобилей DEIZ.

Также в «портфеле» зарубежных бизнес-проектов Портнягина — The Ugly Duck Toy (производство коллекционных игрушек) и барбершоп Borodach.

Открытие сервиса проката авто в Эмиратах

Что пошло не так?

Сейчас бизнес-коуч находится под следствием вместе со своей супругой Екатериной. Против семейной пары возбудили уголовные дела по статьям 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не оплатили 124 миллиона рублей налогов. В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путем, они совершили перации, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Также у Портнягинах образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллиона рублей. 124 миллиона он уже возместил государству, касательно 64 миллионов информации пока нет

11 апреля, Екатерину Портнягину задержали в Москве. Женщину доставили в управление СК по Московской области. В рамках расследования оперативники побывали в офисах бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, где провели обыски и изъяли документы.

После этого Портнягин написал в своем телеграм-канале, что считает произошедшее недоразумением. Ранее он говорил, что удивился действиям правоохранительных органов, потому что погасил «основное тело долга» еще 1,5 года назад.

— Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд, — написал блогер у себя в Telegram-канале.

После этого он добавил, что остается дома, не убегает и помогает участникам СВО. Также блогер пообещал, что погасит штрафы и пени в размере 64 миллионов рублей. Его девушку задержали на 15 часов. Сам блогер в это время находился, как он утверждал, на «линии боевого столкновения». Его задержали в пятницу, 12 апреля, в Ростовской области, чтобы доставить в Москву.

Защита блогера намерена настаивать на прекращении уголовного дела.

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