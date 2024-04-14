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Страна и мир обзор Московский «Спартак» отправил тренера в отставку, а паводок снес целый мост. Главные новости 14 апреля

Московский «Спартак» отправил тренера в отставку, а паводок снес целый мост. Главные новости 14 апреля

Собрали самые важные события дня

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На фото — теперь уже бывший тренер «Спартака»

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 14 апреля.

Иран против Израиля

Иран нанес по Израилю массированный удар ракетами и беспилотниками. ЦАХАЛ утверждает, что силы Израиля «сбили 99%» из них. Сообщается, что одной из целей баллистических ракет стала Храмовая гора в Иерусалиме, но ПВО ее защитила.

В результате атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля погибли четыре человека: трое мирных граждан Иордании были убиты иранским дроном-камикадзе Shahed 136, а в Израиле в районе города Арад погиб 10-летний ребенок из поселения бедуинов.

Генсек ООН Антонио Гуттериш заявил, что осуждает атаку Ирана на Израиль и призывает немедленно ее прекратить. МИД Ирана, в свою очередь, утверждает, что вооруженные силы Ирана «реализовали свое неотъемлемое право на самооборону в ответ на неоднократные военные нападения» Израиля, в частности на дипломатические здания в Дамаске.

Папа Римский призвал Иран и Израиль встать на сторону мира. Власти США также сообщили, что работают над дипломатическим решением конфликта.

«Спартак» попрощался с тренером

Руководство московского «Спартака» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

— Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» идет 6-м в турнирной таблице чемпионата, — говорится в сообщении клуба.

В клубе также выразили благодарность Абаскалю за сотрудничество. Увольнению тренера предшествовал проигрыш красно-белых со счетом 0:1 клубу «Сочи», аутсайдеру РПЛ.

Уточняется, что к ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Ситуация с паводком

Курганскую область продолжает затапливать. Жителей из опасной зоны призвали эвакуироваться, в домах этой зоны будут отключать электричество и газ. Мост через реку Тобол сорвало водой и несет к Кургану.

— МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды, — сообщил губернатор Вадим Шумков.

По словам местных жителей, мост начало подтапливать еще накануне вечером, передает ТАСС. За ночь уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 сантиметра и продолжает расти, составляя сейчас уже почти 5 метров.

Всего в России количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка, превысило 14 тысяч, приусадебных участков — 25,1 тысячи, за сутки оказались в воде 2889 жилых домов и 5143 приусадебных участка. Наиболее сложная ситуация пока складывается в Оренбургской области, там уровень воды в реке Урал поднялся до 1185 см.

Дело против Портнягина

Блогер Трансформатор (он же — Дмитрий Портнягин) признал вину в неуплате 124 миллионов рублей налогов. Он задержан, уже 15 апреля суд изберет ему меру пресечения. При этом известен Портнягин как руководитель клуба миллиардеров, владелец нескольких бизнесов в России и Дубае, бизнес-коуч и просто обладатель роскошной жизни.

Главную информацию о Портнягине и его деле мы собрали в отдельном материале. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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