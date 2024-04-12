«Проявляли пленку всю ночь». Профессор рассказал, как сделал самые первые фото Гагарина, вернувшегося из космоса

О том дне Пекарский помнит почти каждую деталь Источник: Библиотека имени Б.Н. Рубинштейна / T.me











После того как приморский солдат-срочник Анатолий Пекарский в 1961 году сделал первые фото Юрия Гагарина, только прилетевшего из космоса, ему пришлось сменить военную часть, несмотря на похвалу от министра обороны СССР. Как были сделаны легендарные кадры, рассказал 12 апреля нашим коллегам VLADIVOSTOK1.RU Анатолий Пекарский, чьи снимки облетели весь мир.

12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики. В этот день приморский юрист и профессор института права ВВГУ Алексей Пекарский проходил срочную службу и сделал первые фото космонавта Юрия Гагарина.



Приходить с камерой в тот день на территорию космодрома было нельзя, но проходивший тогда службу в ракетной части Анатолий всё равно решил захватить с собой купленный недавно «Зенит», спрятав его в аппаратной.

— Нас подняли по тревоге и сказали: «Работаем по космосу!» После раздался громкий хлопок. Видим, что-то спускается на парашютах, — вспоминает тот день Пекарский.

По его словам, сначала с воздуха начали приземляться части космического корабля, после — сам Гагарин. Приземлившись в поле в нескольких километрах от воинской части, первое, что он сделал, это попросил телефон, чтобы доложить о выполненном задании. Уже после того, как о полете было доложено, космонавта окружили военные, а Анатолий Пекарский предложил сфотографироваться.

— Мы хотели его качнуть еще, когда он прибыл. Но у него на комбинезоне была специальная аппаратура, которая могла пострадать, поэтому командир сказал «Не сметь!» — рассказал Анатолий Борисович.

Фотографии Пекарского быстро стали известны. Сам он помнит реакцию министра обороны Родиона Малиновского на сделанные им фото — он отправил подписанное благодарственное письмо за такой «подарок».

Несмотря на похвалу от министра, фотоаппарат на территории военной части был запрещен. Сослуживцы проявляли пленку со снимками всю ночь, потому что уже наутро ее собирался изъять подполковник. В итоге у каждого была фотография с Гагариным, а самого Пекарского после случившегося перевели из ракетной части в авиационную.

О Гагарине бывший военный вспоминает с восхищением.