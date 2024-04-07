Новое уголовное дело по «Крокусу» и нападение на полицейских. Главные новости 7 апреля

Людей, стрелявших в полицейских, сейчас пытаются поймать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 7 апреля.



Дело «Крокуса»

После теракта в «Крокус Сити Холле» возбудили уголовное дело о халатности. Фигурант — ответственный за пожарную безопасность в концертном зале. Дело возбудил СК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным агентства, дело по статье 293 УК возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность и начальника пожарной команды «Крокуса». Оба находятся под подпиской о невыезде. Следствию предстоит установить, имели ли место нарушения пожарной безопасности, которые могли усугубить ситуацию после поджога зала во время теракта.



Ранее сообщалось о том, что пожару в «Крокусе» могли поспособствовать материалы отделки, оказавшиеся, по некоторым данным, горючими и токсичными. Некоторые очевидцы трагедии, в свою очередь, говорили о том, что часть аварийных выходов зала была закрыта.



Атаки ВСУ

Приграничные регионы России продолжают подвергаться атакам. В частности, днем система ПВО сбила четыре беспилотника в Белгородской области. Попавшие в автомобиль осколки, в котором ехала семья из шести человек, стали причиной гибели и ранений. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гладков.

У главы семейства черепно-мозговая травма и открытая рана головы, сейчас мужчина находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Травмы также получили 18-летний парень и двое детей, все доставлены в больницы. Их мать находится рядом, ей также оказывается необходимая помощь.

Потоп в Орске

Орск третий день смывает потопом. Из-за прорыва дамбы в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. В город прилетели главы МЧС и Роспотребнадзора, свои указания дал Путин, ситуацию объявили ЧС федерального масштаба.

Прочитайте репортаж из затопленного города. МЧС заверяет, что сил и техники хватает. Для пострадавших организовали питание и ночлег. Вода продолжит прибывать в ближайшие сутки — ситуацию ухудшают дожди.

Кадры катастрофы и главная информация — в одном коротком видео Источник: Городские порталы

Нападение на полицейских

В Подмосковье двое мужчин напали на полицейских. Одного — застрелили.

По предварительной информации, всё произошло в городе Черноголовка, а сами полицейские служили в Щелково. По данным «112», убитый был уполномоченным, его коллега — помощником участкового. На них напали во время засады на наркодилеров — полицейские ловили закладчиков.