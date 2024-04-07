НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

сев.

 759мм 49%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Сотни диких гусей сняли в НСО — видео

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Где хамят в Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
Таксист хакнул Яндекс
Самые грязные дворы
Закрывают Универсам на Ленина
Парковка стала болотом
Самое дорогое жилье Академа
НГС в Telegram
Страна и мир обзор Новое уголовное дело по «Крокусу» и нападение на полицейских. Главные новости 7 апреля

Новое уголовное дело по «Крокусу» и нападение на полицейских. Главные новости 7 апреля

Собрали самые важные события дня

476
12 комментариев
Людей, стрелявших в полицейских, сейчас пытаются поймать

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 7 апреля.

Дело «Крокуса»

После теракта в «Крокус Сити Холле» возбудили уголовное дело о халатности. Фигурант — ответственный за пожарную безопасность в концертном зале. Дело возбудил СК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, дело по статье 293 УК возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность и начальника пожарной команды «Крокуса». Оба находятся под подпиской о невыезде. Следствию предстоит установить, имели ли место нарушения пожарной безопасности, которые могли усугубить ситуацию после поджога зала во время теракта.

Ранее сообщалось о том, что пожару в «Крокусе» могли поспособствовать материалы отделки, оказавшиеся, по некоторым данным, горючими и токсичными. Некоторые очевидцы трагедии, в свою очередь, говорили о том, что часть аварийных выходов зала была закрыта.

Атаки ВСУ

Приграничные регионы России продолжают подвергаться атакам. В частности, днем система ПВО сбила четыре беспилотника в Белгородской области. Попавшие в автомобиль осколки, в котором ехала семья из шести человек, стали причиной гибели и ранений. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гладков.

У главы семейства черепно-мозговая травма и открытая рана головы, сейчас мужчина находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Травмы также получили 18-летний парень и двое детей, все доставлены в больницы. Их мать находится рядом, ей также оказывается необходимая помощь.

Потоп в Орске

Орск третий день смывает потопом. Из-за прорыва дамбы в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. В город прилетели главы МЧС и Роспотребнадзора, свои указания дал Путин, ситуацию объявили ЧС федерального масштаба.

Прочитайте репортаж из затопленного города. МЧС заверяет, что сил и техники хватает. Для пострадавших организовали питание и ночлег. Вода продолжит прибывать в ближайшие сутки — ситуацию ухудшают дожди.

Кадры катастрофы и главная информация — в одном коротком видео

Нападение на полицейских

В Подмосковье двое мужчин напали на полицейских. Одного — застрелили.

По предварительной информации, всё произошло в городе Черноголовка, а сами полицейские служили в Щелково. По данным «112», убитый был уполномоченным, его коллега — помощником участкового. На них напали во время засады на наркодилеров — полицейские ловили закладчиков.

Нападавшие скрылись на черном мотоцикле. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват».

ПО ТЕМЕ
Полиция Крокус Полицейские Уголовное дело Орск Наводнение БПЛА
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Serov1470,  28

Роман,  48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление