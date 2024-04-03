У популярного лекарства для похудения нашли необычную побочку — беременность

Женщины хотели похудеть к лету, а получили ребенка к осени Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Женщины, принимающие «Оземпик», чтобы похудеть, обнаружили необычную побочку от лекарства — они внезапно забеременели. Особое удивление это вызвало у женщин, долгое время принимающих противозачаточные таблетки. Но самое удивительное же то, что ребенка также ждут дамы с диагностированными проблемами с фертильностью. Феномену уже успели дать название — «дети "Оземпика"». Разбираемся с врачом, может ли помочь «Оземпик» забеременеть.

«Оземпик» — препарат, разработанный для лечения сахарного диабета второго типа. Его основное действующее вещество, семаглутид, вызывает потерю аппетита и притупляет чувство голода. Как только лекарство появилось в продаже, звезды и блогеры начали применять его, чтобы похудеть, без назначения врача. За ними тренд подхватили и их фанаты, и сейчас тысячи людей продолжают скидывать вес на «Оземпике», игнорируя массовые предупреждения врачей о возможном развитии депрессии, проблем с ЖКТ и даже начале онкологии на фоне неконтролируемого приема лекарств.



«Это была большая неожиданность»

Наибольшую шумиху внезапная побочка «Оземпика» вызвала в западных соцсетях. Многие блогеры в TikTok начали делиться своими историями о том, как они худели благодаря препарату и со временем внезапно обнаруживали у себя беременность.

Одна из таких «пострадавших» дам — 32-летняя Деб Оливара, которая рассказала изданию USA Today свою историю. После первой беремености, которая закончилась потерей ребенка, у женщины диагностировали проблемы с фертильностью. Деб думала, что больше не сможет забеременеть, и поэтому не пользовалась средствами контрацепции. Однако всего после двух месяцев на «Оземпике» она узнала, что беременна.

— Это была большая неожиданность, — говорит Деб Оливара, — у меня впервые получилось забеременеть после потери ребенка.

Деб не единственная женщина, столкнувшаяся с беременностью после приема средства от похудения — будущие мамы массово рассказывают о необычной побочке в соцсетях и TikTok.

Как «Оземпик» стал средством для похудения

Изначально «Оземпик» создавался как рецептурное лекарство для подкожных инъекций на основе семаглутида. Его назначают людям, страдающим диабетом второго типа, — препарат имитирует в организме естественный гормон, который улучшает контроль уровня сахара в крови и подавляет аппетит.



— Замедляется перистальтика кишечника и процесс пищеварения. То есть меньший объём пищи вызывает ощущение полного желудка, и человек даже с повышенным аппетитом не может есть большие объемы пищи, — отмечает Анна Чернявская.



Анна Чернявская — врач высшей квалификационной категории, эндокринолог, диетолог ООО «ИНВИТРО-Сибирь».



Однако, как у любого другого препарата, у «Оземпика» есть противопоказания.



— Это сахарный диабет 1-го типа, такие состояния, как множественные эндокринные неоплазии 2-го типа, медуллярный рак щитовидной железы у пациента или в анамнезе у его семьи, — заявила Анна Чернявская.



Именно поэтому «Оземпик» назначает врач, который учитывает все особенности пациента. Те, кто решает самостоятельно принимать препарат, чтобы похудеть, могут столкнуться с рядом проблем: тошнотой, приступами рвоты и диареей — самые частые, но незначительные из них.



В частности, авторы одного из исследований, которое длилось 2,5 года, отметили, что у людей, принимающих семаглутид, появлялись психические отклонения — депрессия, тревога, желание свести счеты с жизнью, идеи о членовредительстве.



Опыты на крысах и вовсе показали, что прием «Оземпика» способствует развитию рака щитовидной железы. Но когда речь заходит о том, чтобы привести свою фигуру в порядок, многие закрывают на противопоказания врачей глаза.



«Оземпик» снижает эффективность противозачаточных

После того как среди худеющих на «Оземпике» девушек резко возросло число незапланированных беременностей, врачи начали ломать голову над тем, почему именно это происходит. По одной из версий, препарат снижает эффективность оральных контрацептивов, и как следствие даже регулярно принимающие противозачаточные таблетки женщины оказываются в зоне риска. Однако по мнению акушера-гинеколога Ольги Уланкиной, согласно актуальным исследованиям, нет никаких доказательств того, что «Оземпик» влияет на эффективность противозачаточных.

— В инструкции по применению «Оземпика» указано, что действующее вещество препарата не снижает эффективность оральных контрацептивов на основе комбинации левоноргестрела и этинилэстрадиола. Это доказывают проведенные исследования, — заявила Ольга Уланкина.

Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



При этом врач отмечает, что даже производитель «Оземпика» засомневался в проведенных ранее исследованиях. На фоне массовых сообщений о наступившей беременности компания Novo Nordisk, производящая препарат, собирает данные о подобных случаях, чтобы проверить, действительно ли это неожиданное побочное действие «Оземпика» или просто слухи.

В отличие от «Оземпика», чье воздействие на эффективность противозачаточных еще не доказана, есть большое количество лекарств, которые действительно не стоит принимать с оральными контрацептивами, если вы не хотите забеременеть. К таким препаратам относятся: фенитоин, барбитураты, примидон, карбамазепин, рифампицин, а также окскарбазепин, топирамат, фелбамат, гризеофульвин и лекарственные средства, содержащие зверобой продырявленный.

Забеременеть мешал лишний вес

У происходящего может быть и другая, более очевидная причина — женщины оказываются беременны благодаря скинутым на «Оземпике» килограммам.

— Избыточная масса тела — одна из значимых причин бесплодия, — заявила Ольга Уланкина. — При избыточной массе тела в организме есть значительные излишки жира. Жировая ткань — это активный эндокринный орган, который вырабатывает гормоны и влияет на гормональный фон.

Врач отмечает, что при избытке жировой ткани в организме повышается уровень лептина — гормона, регулирующего энергетический обмен и «отвечающего» за чувство насыщения, а также уменьшается выработка гормона адипонектина, который участвует в метаболизме глюкозы.

— Два этих фактора со временем способствуют формированию инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность приводит не только к развитию сахарного диабета, но и к снижению фертильности, — заключила Ольга Уланкина. — На фоне ожирения и инсулинорезистентности может развиться синдром поликистозных яичников (СПКЯ), при котором яичники перестают правильно функционировать и беременность не наступает.

Врач заявила, что от 8 до 21% женщин репродуктивного возраста страдают от этого синдрома. Однако при снижении массы тела у женщин с СПКЯ часто наблюдается восстановление овуляции.

— Но, конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что «Оземпик» напрямую влияет на успешность попыток зачатия. Правильнее сказать, что этот препарат помогает нормализовать массу тела, в результате этого у женщины стабилизируется гормональный фон и повышается вероятность зачатия, — подчеркнула Ольга Уланкина. — Того же эффекта — снижения веса и последующего повышения фертильности можно добиться с помощью здорового рациона и физнагрузок.



Стоит ли попробовать «Оземпик», если не получается завести ребенка

Несмотря на то что в соцсетях можно найти большое количество историй о рожденных «детях "Оземпика"», врач категорически против попыток завести ребенка с помощью этого препарата.

— «Оземпик» разработан для лечения сахарного диабета 2-го типа, это рецептурный препарат, который выписывает врач на основе анамнеза, осмотра, результатов лабораторных исследований, — предупредила Ольга Уланкина. — У препарата есть побочные эффекты, поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать его себе «для похудения» или тем более «для беременности».

Даже в инструкции к препарату сказано, что беременность является прямым противопоказанием к приему лекарства. О том, что «Оземпик» может навредить беременности, также говорят и результаты исследований — эксперименты на животных показали, что прием препарата во время беременности может привести к выкидышу и врожденным патологиям плода.