Путин пообещал, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Владимир Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ Источник: Kremlin.ru











Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что российские силовики найдут «все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров» теракта в «Крокус Сити Холле».



— Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также в этой профессиональной среде — можно сказать, и вы это хорошо знаете: в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги всё что угодно, не руководствуюсь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Так же всё легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся, — отметил президент.

Глава государства добавил, что сейчас комплексно оцениваются действия всех служб и организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным Владимир Путин, президент РФ

Президент также отметил, что, учитывая высокую цену теракта, под постоянным контролем силовиков должны быть места массового пребывания людей, спортивные сооружения, транспорт, торгово-развлекательные центры, школы, больницы, вузы, театры и другие места скопления людей.

По словам Владимира Путина, главной задачей террористов и их заказчиков было «посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри».

— Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать, — подчеркнул президент. — Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем: прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. Здесь необходимы современные, цифровые, электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, — их, судя по всему, недостаточно.

В заключении Владимир Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ.