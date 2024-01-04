Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Противопоказаниями для гроботерапии может быть наркотическая зависимость. Чтобы пройти такую практику, человек должен быть чист как минимум месяц. Мы не воздействуем на пациента физически, поэтому противопоказания для здоровья минимальные, — комментирует процедуру психолог Анна.



Сценарий «похорон» пациент выбирает вместе с психологом. От полноты мероприятия зависит и его цена. В Самаре минимальная стоимость практики — 35 тысяч рублей. В эту сумму входит аренда прощального зала, гроба, ритуального платья.

— Некоторые выдерживают, когда гроб забивают гвоздями. Этот звук — тоже психологическое воздействие, очень сильное. Возможно, самое главное. Другие требуют: «Нам без забивания гвоздей». Также цена зависит от того, хотят ли присутствовать родственники или нет. Нужны ли свечи, венок, плакальщицы, — говорит Екатерина.

