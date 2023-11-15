Киев назвал решающий год в конфликте с Россией: новости СВО за 14 ноября

Во время своего визита в США Андрей Ермак встретился с советниками нацбезопасности США, Германии, Великобритании и Франции, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном.



Жителя Тольятти приговорили к шести годам за порчу плакатов СВО

Суд приговорил жителя Тольятти к шести годам колонии за неоднократную порчу плакатов с изображением участников СВО, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.



Мужчина также привлек к порче своего сына: вместе с несовершеннолетним ребенком они портили плакаты с участниками спецоперации.



За это мужчину обвинили в «публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ», «вандализме», а также «вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления». В итоге жителя Тольятти приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.