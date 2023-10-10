Переехали только месяц назад. Семья из России рассказала, как встретила ракетный удар по Израилю

В Израиле, попавшем под ракетные обстрелы палестинского движения ХАМАС, оказалась молодая семья из Челябинска. Пара переехала в город Ришон-ле-Цион месяц назад по программе репатриации. Беременная Маргарита Хрущёва рассказала нашим коллегам из 74.RU о том, как переживает военное вторжение.
— Суббота [7 октября] была для нас обычным утром. Мы рано проснулись, планировали поехать с друзьями в соседний город. Услышали вой сирен; нам сразу же пришли уведомления на телефоны, как себя вести, — рассказала Маргарита. — Мы вышли в подъезд, чтобы все спокойно переждать. У нас в подъезде находится бомбоубежище, и пережидать сирену достаточно безопасно, выходя на лестничную клетку.
Какая обстановка была в Израиле до обострения конфликта и что творилось с началом ракетных ударов и после них — смотрите в видео чуть выше.
По словам Маргариты, в Ришон-ле-Ционе работают магазины, больницы, общественный транспорт, но напряжение в городе чувствуется. По ее словам, сильно помогают соседи, с которыми сплотила беда, и чаты с переехавшими в Израиль русскоговорящими людьми.
— Сначала работала сирена, потом мы услышали взрывы — ПВО сбивало летящие ракеты, — спокойно рассказала Маргарита. — В нашем городе все было относительно спокойно, долетел лишь один осколок, нет колоссальных жертв, хотя пострадало имущество буквально в соседнем квартале.