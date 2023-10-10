Переехали только месяц назад. Семья из России рассказала, как встретила ракетный удар по Израилю

— Суббота [7 октября] была для нас обычным утром. Мы рано проснулись, планировали поехать с друзьями в соседний город. Услышали вой сирен; нам сразу же пришли уведомления на телефоны, как себя вести, — рассказала Маргарита. — Мы вышли в подъезд, чтобы все спокойно переждать. У нас в подъезде находится бомбоубежище, и пережидать сирену достаточно безопасно, выходя на лестничную клетку.

