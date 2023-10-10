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Конфликт Израиля и Палестины

Переехали только месяц назад. Семья из России рассказала, как встретила ракетный удар по Израилю

Они услышали вой сирен и тут же получили уведомления на телефоны, как себя вести

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Видео: читатель 74.RU

В Израиле, попавшем под ракетные обстрелы палестинского движения ХАМАС, оказалась молодая семья из Челябинска. Пара переехала в город Ришон-ле-Цион месяц назад по программе репатриации. Беременная Маргарита Хрущёва рассказала нашим коллегам из 74.RU о том, как переживает военное вторжение.

— Суббота [7 октября] была для нас обычным утром. Мы рано проснулись, планировали поехать с друзьями в соседний город. Услышали вой сирен; нам сразу же пришли уведомления на телефоны, как себя вести, — рассказала Маргарита. — Мы вышли в подъезд, чтобы все спокойно переждать. У нас в подъезде находится бомбоубежище, и пережидать сирену достаточно безопасно, выходя на лестничную клетку.

Какая обстановка была в Израиле до обострения конфликта и что творилось с началом ракетных ударов и после них — смотрите в видео чуть выше.

По словам Маргариты, в Ришон-ле-Ционе работают магазины, больницы, общественный транспорт, но напряжение в городе чувствуется. По ее словам, сильно помогают соседи, с которыми сплотила беда, и чаты с переехавшими в Израиль русскоговорящими людьми.

— Сначала работала сирена, потом мы услышали взрывы — ПВО сбивало летящие ракеты, — спокойно рассказала Маргарита. — В нашем городе все было относительно спокойно, долетел лишь один осколок, нет колоссальных жертв, хотя пострадало имущество буквально в соседнем квартале.

Война в ИзраилеСектор ГазаПалестинаХАМАСКонфликт
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